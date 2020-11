Žena šokirala TikTok: Povrće kuha u perilici posuđa!

Društvene su mreže oduvijek pune kulinarskih i drugih¸trikova, no nije uvijek lako pronaći nešto što nam zaista može koristiti. Jedna je žena nedavno zapanjila korisnike na TikToku sa svojim 'trikom za kuhanje povrća u perilici'. U svom videu Shannon L Doherty pokazuje kako razno povrće koje je prije nasjeckala stavlja u staklene posude, puni ih vodom, zatvorene slaže u perilicu suđa i pali standardni program pranja.



Shannon oduševljeno objašnjava kako je to najbolji trik za brzinsko spremanje ukusnog povrća, no snimka nije naišla na masovno odobravanje.

Jedan je korisnik tako komentirao kako je 'najgore što ovaj hack čak ni ne štedi vrijeme jer ciklus pranja perilice traje puno duže od kuhanja brokule na pari', a drugi ju je zamolio da ga 'podsjeti da nikad ne dođe k njoj jesti'.



- Samo zato što nešto možete, ne znači i da biste trebali - sažela je jedna korisnica mišljenje iz većine komentara.

