Žena se šokirala kada je saznala s kim ju je suprug prevario: 'Nisam htjela vjerovati...'

Katherine, majka dvoje djece iz Idaha, tvrdila je da ju je suprug varao s vlastitom majkom - i otkrila da joj je baka rekla za aferu. Katherine je objavila nekoliko TikTok videa na platformi - gdje se naziva @Katenacious - s detaljima o situaciji, piše Ny Post.

“Čula sam da razotkrivamo ljubavnice naših muževa”, glasio je tekst preko jednog videa koji je uključivao sliku Katherine i njenog navodnog bivšeg muža, nakon čega je slijedila fotografija njezine mame popraćena tekstom “moja majka”. Video ima više od 9,6 milijuna pregleda otkad je objavljen prije dva dana.

Zatim je podijelila trodijelni niz isječaka koji objašnjavaju kako je navodno došlo do situacije koja joj je slomila srce. Katherine je rekla da su postojale velike sumnje u vezu njezina bivšeg muža i njezine majke, ali je na kraju zanemarila znakove jer nije htjela vjerovati da se to događa.

"Nisam htjela vjerovati da bi me dvoje ljudi kojima sam najviše vjerovala na cijelom svijetu moglo tako izdati", rekla je. Prvo čudno što je primijetila bilo je kako su se njen muž i majka počeli drugačije pozdravljati. Umjesto neugodnog zagrljaja sa strane, njezina bi mama omotala ruke oko vrata njezinog supruga, a onda bi je “on zanjihao u krug da bi je pozdravio”, tvrdila je. “Također je počeo mojoj mami trljati stopala ispred mene”, dodala je. Rekla je da joj je na Valentinovo, samo dva dana prije nego što je saznala za njihovu aferu, donio cvijeće - kao i njezinoj mami. “Ali najveća crvena zastava je to što bi u više navrata s više svjedoka moja majka i bivši suprug rekli: 'Znaš, da su Katherine i njezin tata ikada tragično umrli istovremeno, nas dvoje bismo sigurno završili zajedno''' podijelila je.

Odgovarajući na pitanja o tome kako nije ranije shvatila da se nešto događa, rekla je da je to zato što joj je mama u djetinjstvu "isprala mozak" - a ona jednostavno nije željela da to bude stvarno. Ali njezina baka joj je pomogla da shvati da nije "luda". Tvrdila je da joj je baka došla i rekla joj da misli da se nešto događa između njezine majke i supruga zbog čudnog ponašanja koje je primijetila među njima. Rekla je baki da nije sigurna kako bi se trebala suočiti s parom - i treba li se uopće suočiti s njima. “Ohrabrivala me da istina uvijek izađe na vidjelo, ohrabrivala me da samo sjedim i čekam, a nisam bila sigurna hoću li poslušati taj savjet”, rekla je i dodala kako se pokazalo da nije morala jer je kasnije te noći dobila dokaz koji joj je trebao.

Rekla je da je jedne večeri u veljači prošle godine, dok su njezine kćeri blizanke bile male bebe, pratila FaceTime svog supruga kako bi ga pitala kada će završiti s poslom jer je već prošao 21 sat. U to je vrijeme bio dostavljač, a Katherine je rekla da je primijetila da se nalazi na drugom području od onoga što je rekao. Malo su se svađali - onda je postalo još gore. Odjednom sam čula ženski glas, rekla je Katherine. “Okrenuo se na svoje suvozačevo mjesto kao da sluša taj glas kako govori.” Rekla je da je postala vrlo sumnjičava i pitala muža ima li još koja žena s njim, no on ju je jednostavno nazvao ludom. “Srce mi je samo tuklo iz grudi”, rekla je. "Trebalo mi je nekoliko minuta da doživim napadaj panike i da zaplačem, te shvatim da mislim da sam u pravu." Katherine je supruga nazvala još nekoliko puta nakon što joj je navodno odbio pokazati mjesto suvozača. “U ovom trenutku, 99% sam sigurna da je to moja mama. Jednostavno sam imala taj predosjećaj”, rekla je.

Tada je odlučila nazvati svoju mlađu sestru jer je još uvijek živjela kod kuće s roditeljima. Njena sestra je, kaže, potvrdila njezin strah da su njih dvoje ipak zajedno. Njezina je sestra rekla da je njezin muž ranije tog dana pokupio njezinu majku da ide s njim na dostavu - i navodno je zamolio sestru da joj ne kaže. Katherine je kasnije nazvala svoju mamu, koja nije odgovorila sve do osmog telefonskog poziva, kada je kćeri priznala da je s mužem. Zahtijevala je da oboje dođu u Katherininu kuću, a i njezina majka i suprug poricali su bilo kakvu aferu - sve do sljedećeg dana. Rekla je da je s djecom otišla "odmah", a onda je situacija dobila još jedan preokret.

“One noći kad sam otišla sa svojim kćerima, moja majka se preselila u moju kuću s mojim mužem,” rekla je Katherine. “Nastavili su biti zajedno sve dok mužu nisam dostavila papire za razvod u kojima je također stajalo da ću podnijeti zahtjev za 100% skrbništvo nad našom djecom.” Tvrdila je da se njezin muž na kraju umorio od njezine mame i da ju je izbacio, ali da je njezin tata objeručke prihvatio njezinu prevarenu mamu. "Do danas se moji roditelji ponašaju kao da se afera nikada nije dogodila", rekla je. “Po njihovim riječima, afera se nikada ne bi dogodila da Katherine nije bila tako 'užasna kći' i 'užasna žena'.” Nije bilo jasno koliko je održavala kontakt s roditeljima, je li uopće.

Brojni komentatori ispod njezinih videa nisu mogli vjerovati da se afera dogodila. “Ja sam u potpunosti šokirana,” rekla je jedna osoba. “Jako mi je žao, nikada neću shvatiti kako bi netko mogao pomisliti da ovo može biti u redu i imati opravdanje", napisao je netko drugi. “Najveću izdaju učinila je tvoja mama, obično krivim muža, ali ovo je stvarno šokantno. Žao mi je", glasio je treći komentar.

