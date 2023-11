RECEPT DANA Ovo su najbolje krpice sa zeljem koje ste ikada probali: Tajna je u jednoj namirnici!

Pismo terapeutkinji

'Dečko želi da doselim bliže njemu, daleko od obitelji i prijatelja, iako je on rijetko kad kući'

Povrh toga, on se redovito jako živcira zbog stvarno glupih stvari. Nedavno mi je na primjer došao mi je prijatelj na kavu i razgovor, zbog čega se on jako uzrujao i ignorirao me naredna četiri dana, napisala je.