Žena se osjeća izdano nakon seksa u troje s dečkom i najboljom prijateljicom: ‘Toliko mi je užasno da sam povratila!’

Djevojka koja tvrdi da se našla u neplaniranom trojcu s dečkom i najboljom prijateljicom sada je toliko zgrožena seksualnim činom i onim što je uslijedilo da joj je muka u želucu. Naime, djevojka je prošli tjedan podijelila svoje erotsko iskustvo koje je pošlo po zlu na Redditu, a dodala je i da su njen dečko i najbolja prijateljica slali poruke jedno drugom nakon seksa, kako bi pohvalili izvedbu jedno drugoga, piše NY Post.

Večer para započela je u stanu najbolje prijateljice, gdje su prvo samo gledali filmove i igrali igrice. "Onda smo se počeli igrati 'nikad nisam' i pitanja su bila prilično seksualna. Zatim je ona rekla 'nikada nisam imala seks u troje', a ja i moj dečko smo rekli ne', napisala je na Redditu.

Ispričala je kako se ona tog trenutka skroz promijenila i pogledala ih oboje. "Rekla je 'što ako napravimo nešto ludo?' Ja sam se nasmijala jer niti jedan dio mene nije mogao shvatiti što je mislila", nastavila je. Sljedeće čega se sjetila je da je njezina najbolja prijateljica počela ljubiti njezinog dečka, a ona se 'ukočila' od šoka , no njezin se dečko nije nimalo trudio odbiti udvaranje.

"Počeli su se ljubiti kao da je to najprirodnija stvar na svijetu. Mislim da sam imala neku vrstu traumatske reakcije i na neki način... prevarila sam samu sebe misleći da je to normalno? Ne mogu to objasniti. Počeli su skidati jedno drugo i instinktivno sam se i ja skinula… Neću ulaziti u prljave detalje, ali među nama se dogodio pravi seks u troje”, ispričala je.

Sljedećeg jutra, sve što se dogodilo, uključujući to što je vidjela svoju najbolju prijateljicu i dečka gole na podu zajedno, udarilo je je poput 'tone cigli', dovodeći je do potpunog sloma. "Dva puta sam povratila od sjećanja na prošlu noć. Nisam željela ovo. Zašto sam se složila s tim? Zašto to nisam zaustavila? Zašto je ona to započela? Pitanja mi samo plivaju u mozgu”, naglasila je. Zbunjena, neko je vrijeme izbjegavala svog dečka jer ga, kako je objasnila, nije moga gledati na isti način i osjeća da ju je najbolja prijateljica izdala na najodvratniji način.

Kad je konačno bila spremna razgovarati sa svojim dečkom, on je aferu opravdao time što je on jednostavno "napaljen tip". Unatoč nagađanjima komentatora objave, ona je uvjerena da to nije bilo unaprijed zamišljeno ili da je između njih nešto bilo i prije ovoga. "Nije ju odgurnuo od sebe jer je mislio da će to biti zabavno iskustvo za sve nas", dodala je. Rekla je da je tražila da pregleda njegov telefon, primijetivši da su njih dvoje nastavili razmjenjivati pikantne poruke o "najboljoj noći" u njihovim životima.

"Počeo je davati komplimente njezinim seksualnim vještinama i stvarima preko kojih sam samo preletjela jer sam znala da mi neće biti dobro ako ih u potpunosti pregledam. Preletjela sam preko ostatka razgovora jer jednostavno nisam mogla podnijeti vidjeti išta drugo u vezi te situacije"; dodala je.

Čitanje prljavih detalja samo je dodalo 'sol na ranu', a sada su i dečko i najbolja prijateljica izbačeni iz njezina života. "U ovom trenutku vjerojatno ću ih oboje blokirati i samo se usredotočiti na svoj oporavak i nastavak sa svojim životom jer znam da nisam osoba koja bi ikada mogla samo prijeći preko toga", zaključila je.

