Žena priznala: 'Sestrična mi očekuje dijete, a ja sam sigurna da je moj zaručnik otac'

Jedna je žena za The Sun priznala da njena sestrična očekuje dijete te da je ona prilično sigurna da je njen zaručnik otac djeteta. Dodaje kako ima 27 godina, a njen zaručnik 30. Njena 32-godišnja sestrična iznenadila je cijelu obitelj svojom trudnoćom jer već godinama nema partnera. 'Kad god je pitamo za oca, kaže da ne želi o tome', rekla je sumnjičava žena te dodaje da se njena sestrična i njen zaručnik jako dobro slažu – čak i previše dobro za njen ukus.

Sestrična je zamolila njenog zaručnika prije nekoliko mjeseci da joj pomogne s bojanjem dnevne sobe, ali kada je s tim završio, ponovno ga je molila da joj uredi kuhinju, a zatim, nedavno, i dječju sobu. Ova žena dodaje i kako mu ništa od toga još uvijek nije platila, a on je inače po struci soboslikar: 'Inače je jako zagrižen što se tiče novca i uvijek se pobrine da njegove mušterije plate 50 posto cijene unaprijed, a ostatak po završetku. Kada je njoj dopustio da odgodi plaćanje, postala sam sumnjičava'.

Nedavno su gledali film o ženi koja je imala dijete s oženjenim muškarcem i on ju je pitao njeno mišljenje o tome. Nije joj bilo jasno zašto je to uopće pita, a to mu je i rekla. Imao je vrlo obrambeni stav i odjurio iz sobe. 'Moji me prijatelji pokušavaju uvjeriti da sam pogriješila i sve si umislila, ali kada se prošli tjedan moj zaručnik nije vratio doma nakon što je radio kod moje sestrične, sigurna sam da ne umišljam. Čak nisam ni mogla dobiti ni jedno od njih dvoje na mobitel'. Njihov izgovor bio je da su kasno završili s poslom pa je bilo logično da on ostane prespavati kod nje.

Stručnjakinja za odnose rekla je da iako je žena možda u pravu, postoji mogućnost da si je sve to umislila. 'Jedini pravi način da saznate je pronaći trenutak da iskreno i smireno razgovarate sa svojim zaručnikom o svojim sumnjama. Ovisno o tome što proizađe iz tog razgovora, moći ćete početi razrađivati ​​svoje sljedeće korake. Razgovor s kvalificiranim terapeutom može vam pomoći, bez obzira na ishod', dodaje.

