Htjela je slatku tetovažu ribice, ali ono što je dobila bio je potpuni promašaj: 'Ljudi su užasnuti kad je vide'

Angela, obožavateljica Harryja Stylesa ostala je u šoku kada je vidjela tetovažu koju joj je tattoo majstorica napravila u čast njene omiljene pop zvijezde. Ona je došla u salon sa željom da napravi prilično jednostavnu tetovažu ribe u loncu za kavu, inspiriranu spotom za pjesmu Adore You. Međutim, finalni proizvod ostavio ju je u suzama, a ljudi joj poručuju kako je tattoo majstorica jako zabrljala, prenosi The Sun.

Nakon što se smirila od prvotnog šoka, odlučila je prekriti neuspjelu tetovažu te je rekla kako nikada u životu zbog ničega nije bila tako uzbuđena. 'Ovo nema nikakve veze s Harryjem. Obožavam tog čovjeka', poručila je, 'Ali, ovo ima sve veze s užasnim iskustvom koje sam imala s jednom određenom umjetnicom i činjenicom da mislim da je ovo najružnija tetovaža koju sam ikada vidjela. Sram me priznati da je to uopće bilo na mom tijelu'.

Obožavateljica Harryja Stylesa nastavila je objašnjavati dizajn koji se nadala dobiti, sastavljen od ribe u loncu za kavu, inspiriran trenutkom iz umjetnikova glazbenog spota Adore You. Nakon što je pronašla lokalni salon za tetoviranje, poslala im je snimke iz glazbenog videa i slike određene vrste lonca za kavu koji je željela. Također je podijelila slike sjevernoafričke dragulje, vrste ribe koja se vidi u glazbenom spotu. Nastavila je: 'Poslala sam joj e-mailom sliku lonca i i ribe, a ona mi je rekla da će to bez problema odraditi'.

Međutim, Angela otkriva da je bilo raznih problema - prvi je taj što skica nije bila gotova kad je došla na termin. Također, skica nije bila crno-siva sa sjenčanjem kako je tražila, već je bila plavo-crvena i samo napola gotova. Dodaje: 'Kada sam je vrlo lijepo zamolila da napravi promjenu kako bi bolje odražavala moju referentnu fotografiju, počela se svađati sa mnom. Rekla je, 'to nije ono što si mi ti poslala'. Na kraju je uspjela nagovoriti umjetnicu da promijeni dizajn, ali joj ga ona nije pokazala prije početka tetoviranja.

Nažalost, to je značilo da je ostala zapanjena kada je ugledala gotov proizvod u ogledalu. Umjesto jednostavnog obrisa ribe, Angela je dobila ribu, koja je izgledala kao iz nekog crtića, s velikim očima koje su zurile ravno u nju. Rekla je: ' To je ono s čime sam morala živjeti na svom tijelu zadnjih godinu dana svog života. Samo četiri osobe znaju da sam napravila ovu tetovažu jer me bilo sram ikome je pokazati'.

Njezina neuspješna tetovaža privukla je veliku pažnju na internetu, a njezino otkriće dobilo je više od 327.800 lajkova i 2,2 milijuna pregleda. U komentarima mnogi su izrazili svoj šok njenom tetovažom, pa je tako jedna osoba napisala: 'Ništa me nije moglo pripremiti na to koliko je ova tetovaža loša', a druga je dodala: 'Govorio sam sam sebi da ne može biti baš toliko loše, ali bio sam u krivu'.

