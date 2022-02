Žena pokazala kako joj izgleda tijelo nakon gubitka kilograma: 'Nije najljepše, ali osjećam se odlično'

Chessie May iz SAD-a izgubila je nevjerojatnih 108 kilograma, a nakon transformacije ostale su posljedice u obliku viška kože.



Odlučila je pokazati svoje tijelo na TikToku, a tim potezom brzo je osvojila više od 230 tisuća ljudi koji ju prate.



“Ovo je moje tijelo nakon gubitka kilograma. Ne mora vam se sviđati, ali ja ga volim. To je jedino važno”, rekla je ova inspirativna žena i objasnila kako je došlo do gomilanja kilograma.

“Udebljala sam se nakon što sam se okrenula hrani kao nekoj vrsti utjehe. Nisam se osjećala dobro, mentalno sam bila loše i učinila sam ovo svom tijelu. Hrana mi je bila lijek za prevladavanje teških trenutaka.”



Danas se, kaže, naučila nositi sa životnim preprekama, promijenila je način života i drži se zdravih navika. Planira ukloniti višak kože, a kaže da će biti potrebno 3 do 4 zahvata kako bi se sve odstranilo, ali je spremna. “Nažalost, trebaju mi svi ti zahvati kako bi mi koža izgledala normalno.”

