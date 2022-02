Stručnjaci otkrili: Ovu jednu stvar u hotelskoj sobi nikada ne koristite, puna je bakterija

U istraživanju provedenom za ABC, mikrobiolog Charles Gerba testirao je 9 hotelskih soba diljem Los Angelesa, i to u rasponu od 3 do 5 zvjezdica. Htio je, naime, otkriti koje su stvari u sobama među najprljavijima.



Pokazalo se tako, na iznenađenje njega i mnogih drugih, da sušilo za kosu ima više bakterija čak i od WC daske, prenosi The List.



Razlog tome je, kaže, logičan - uvijek se prvo čiste kada, umivaonik i zahod, zatim se mijenja posteljina. Ukratko, čisti se sve ono što se najviše koristi i što se odmah vidi pri ulasku u sobu.

Bivša djelatnica hotela poručuje: "Nikada nemojte piti iz čaša u sobi"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Osim sušila, prljav je i klima uređaj, tvrdi bivši upravitelj hotela Chris Johnston. “Ako hotelsko osoblje ne očisti filtere samo uključivanje klime može uzrokovati da se bakterije i prljavština prošire sobom.”



Stoga idući put kada idete na putovanje ponesite vlastito sušilo za kosu ako ne možete bez istog.

Stjuardesa otkrila stroga pravila i što rade prije ulaska putnika u avion