Žena otkrila da nije imala seks prije braka: 'Voljela bih da sam znala ovih pet stvari prije svoje prve bračne noći'

'Bez seksa prije braka' nekima se može činiti kao staromodno pravilo – no mnogi ljudi ga se i dan danas odlučuju pridržavati. Međutim, jedna kršćanka, koja je upravo to učinila, tvrdi kako bi voljela da je bila više informirana prije bračne noći. Kanadski par Alicia i John Tucker vjenčali su se 2020. i suzdržavali su se od seksa sve do svoje prve noći, piše Daily Star.

Par otvoreno govori o svom iskustvu na društvenim mrežama – uključujući stvari koje je Alicia željela znati prije nego što je prvi put spavala sa svojim suprugom. U videu koji je imao više od 41.000 pregleda, podijelila je svoje "savjete za bračnu noć za mladenke u celibatu".

"To sve može biti malo previše, sva iščekivanja koja vode do bračne noći. Stoga sam sastavila popis od pet stvari koje biste trebali znati prije bračne noći", rekla je u videu. Alicijin prvi savjet bio je otvoriti se svom partneru o svim tjeskobama koje možda imate u vezi te prve noći intimnosti. "Dakle, ako ste nervozni oko izvedbe i mogućih bolova zbog prvog seksa, svakako recite to svom zaručniku ili zaručnici", objasnila je. Mlada je čak predložila zajedničko tuširanje kao način opuštanja.

Sljedeći savjet na njezinu popisu bio je onaj za koji je Alicia vjerovala da druge djevice ne bi znale. "Tako je važno piškiti nakon seksa. Možete tako lako dobiti infekciju mokraćnog sustava ako ne piškite nakon seksa jer tijekom seksa se izmjenjuje puno tekućina i ako to ode u krivo područje, možete imati jaku bol", upozorila je.

Alicia je također upozorila da bi prvi put mogao biti neuredan i uključivati ​​malo krvarenja. Predložila je da se mladenke stave ručnik na krevet. Alicijin četvrti savjet bio je da se ne opterećujete ako stvari postanu pomalo neugodne. "Ako je neugodno, ako ne ide super glatko, nemojte to shvatiti negativno. To je veliki dio iskustva intimnosti", objasnila je.

Njezin posljednji savjet bilo je življenje u trenutku. "Tako je teško kada vam je adrenalin tako visok i to je novo iskustvo koje ste željeli cijeli život, a emocije su vam toliko visoke da je stvarno teško biti prisutan", dodala je. Gledatelji videa od tada hvale Aliciju jer je bila tako iskrena o svom iskustvu. Jedan korisnik je komentirao "Ovo će biti tako važan video za sve! Hvala." Druga je korisnica dodala: "Ti si hrabra, lijepa duša. Važna tema!" U međuvremenu, treći je korisnik napisao: "Apsolutno!! Mudre riječi."

