Djevojka izazvala raspravu izjavivši da su muškarci odvratni: 'Na spoju mi je kupio samo jedno piće...'

Očekivanja oko toga trebaju li muškarci platiti za prvi spoj ili ne stara su rasprava. Neki ljudi vjeruju da se 'džentlmen' uvijek treba platiti ako vas je pozvao na večeru ili piće, dok drugi smatraju da je to zastarjela tradicija koju treba prekinuti.

Jedna je žena iz Australije sve muškarce označila kao odvratne nakon što je na jednom spoju dobila samo jedno piće od svog partnera, kako prenosi Mirror.

Shekinah je rekla da je gotova s ​​muškarcima i da očekuje mnogo više truda od svoje potencijalne ljubavne veze. Snimljena je kako se žali na svoj spoj od strane njezine prijateljice Tasia Taderera, koja je objavila sada viralni snimak na TikToku.

Objavom na svom profilu @tasiataderera0, Tasia je snimila svoju prijateljicu dok je jaukala: "Ne želim to učiniti. Prestala sam s muškarcima, odvratni su." Zatim je nastavila opisivati ​​što je pošlo po zlu tijekom spoja, rekavši: "Pogledaj me, odvedi me na večeru. Na primjer, ne pokušavaj izvući sve informacije iz mene uz jedno piće koje ne želiš platiti.”

Shekinah je dodala da bi očekivala da će je počastiti i da će zajedno večerati, pogotovo jer je on bio taj koji je tražio njezin broj nakon što ju je uočio vani. "Jednostavno ne mogu s njima. Oni to jednostavno ne shvaćaju. Ne mogu. Nemam više vremena za njih”, zaključila je pa dodala da su odlučile ostaviti recenzije muškarcima nakon spojeva kako bi znali što poboljšati nakon svakog spoja.

Slobodne žene u komentarima u potpunosti su se složile s njom, a jedna je rekla: "Ona je tako predivna, a tako je tretiraju. Muškarcima bi trebalo biti neugodno." "Da, 100% se slažem da bismo trebali ostaviti recenzije. Manje gubljenja vremena”, dodala je druga korisnica.

Ipak, neki muškarci u komentarima smatraju da ima prevelika očekivanja. "Savjet: obucite se sami, sami platite piće. Spoj je međusobno upoznavanje”, komentirao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Zašto on mora plaćati za tebe? Zašto je tvoje vrijeme toliko vrjednije od njegovog?"

