Žena izazvala raspravu online: 'Tko bi trebao plaćati na spojevima, muškarac ili žena?'

Svi znaju koliko komplicirani mogu biti izlasci, te da odmah na početku treba odrediti 'pravila', na primjer tko bi koga trebao pozvati van i tko bi trebao preuzeti račun. Upravo plaćanje računa često online izaziva rasprave, a jedna je žena mislila da su ona i njezin pratilac postigli dobar dogovor, odlučivši naizmjenice plaćati za spojeve.

Na njihovom je prvom spoju ona, prisjetila se, popila samo jedno piće koje je on platio, a kad su izašli na drugi spoj, platila je sve - premda su oboje jeli u prilično skupom restoranu, prenosi Mirror.

"Ništa strašno", napisala je na forumu Reddit's Dating Advice. “Zahvalio mi je i rekao da je to lijepo i da će nas sljedeći put on počastiti. Također je spomenuo kako će nas voziti i na sljedeći spoj.”

Ipak, na trećem je spoju on rekao da je zaboravio na prethodnu ponudu i pitao ju je želi li ona voziti, na što je rekla ne jer su imali dogovor.

“Onda je u restoranu rekao da sam vjerojatno trebala ja voziti jer je on popio nekoliko pića. Podsjetila sam ga da se prošli put ponudio da nas vozi, a on je rekao da se šali”, nastavila je. “Onda kad je stigao račun, stavio je svoju karticu pa sam mislila da će on sve platiti.”

Međutim, bila je u krivu. Nakon što je platila obrok, njezin partner ju je zamolio da mu internet bankarstvom pošalje pola iznosa kako bi platila svoj dio obroka, unatoč tome što je prethodno ponudio da plati cijeli račun.

“Malo me to iživciralo jer, čemu govoriti stvari koje ne mislite? Mogu si, naravno, priuštiti da platim večeru, ali smeta mi njegov nedostatak želje da me počasti, a i tvrdnja da će platiti sljedeći put, a onda ništa", dodala je.

Zbog toga se, kaže, pita i bi li jednostavno trebala prekinuti s njim i više ga ne viđati.

"“Iskreno, po meni se ne radi o novcu nego o praznim obećanjima i namjernom davanju sve od sebe da ih ne ispuni. Ja bih završila s njim”, komentirala je jedna korisnica.

“Ako netko već u fazi upoznavanja ne može održati takva obećanja, kako će, dovraga, ikada održati obećanje koje od njega zahtijeva aktivan trud?! Taj muškarac bi jednostavno izgubio sve povjerenje i poštovanje koje pružam svakom slučajnom strancu”, dodala je druga.

