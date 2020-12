Žena očajna muževim ponašanjem: 'Cijeli dan provodi glumeći kukca za novu ulogu, izluđuje me'

Gluma je puno više od pukog pamćenja teksta, radi se o razumijevanju lika i uživljavanju u njegov karakter. Međutim, jedan muškarac preozbiljno je shvatio svoju ulogu kukca u predstavi te je počeo izluđivati svoju suprugu, prenosi Mirror.

Ona se požalila na Redditu kako je njezin suprug izluđuje svojim ponašanjem, ali ne zna kako da mu to kaže jer je to dio njegovog posla. Naime, on je inače uspješan glumac, ali tijekom pandemije koronavirusa, nije imao posla. Stoga, kada mu je kazališni redatelj ponudio glavnu ulogu u predstavi, odlučio je iskoristiti priliku.

- Predstava je Metamorfoza, o Nijemcu koji se jednog dana probudio i saznao da je postao monstruozni, ogromni kukac. On čvrsto vjeruje da je u glumi važna metoda u kojoj moraš istinski živjeti svoju ulogu pa je privezao veliki komad kartona na leđa, kako bi smanjio svoju pokretnost, i počeo živjeti baš poput kukca. Cijeli dan provodi na podu, trčeći uokolo i proizvodi čudne zvukove - objasnila je.

No i to joj nije toliko problem jer se uvijek može maknuti u drugu sobu, ali ono što joj smeta je da on veći dio dana provodi ispod kauča, jer su kukci osjetljivi na svjetlost te reži na nju. Njoj je to problem jer je kauč jedino mjesto u stanu gdje može sjediti i raditi svoj posao, a uz njegovo ponašanje to je nemoguće.

- Jedne noći, dok je on spavao, odlučila sam izbaciti kauč i zamijeniti ga s velikim radnim stolom kako se on ne bi više mogao skrivati. Sada tvrdi da nijedno mjesto u stanu nije dovoljno dobro za vježbanje te da kompromitiram njegovu glumi i naše financije, što nije istina jer zarađujem više nego on - napisala je.

Mnogi korisnici društvenih mreža utješili su je da nije bila preoštra te da bi se oni isto ponijeli na njezinom mjestu. - Ja bih vjerojatno uzela bocu vode te na njoj napisala sprej za bube i udarila ga njom nekoliko puta na dan - otkrila je jedna žena, dok je jedna napisala: - Da moj muž sikće na mene ispod kauča, i ja bih ga se riješila. -

