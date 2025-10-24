Želite nabaviti psa? Veterinar je otkrio koja pasmina najčešće grize

Normalno je da psi ponekad zagrizu jer im je ugriz prirodan način komunikacije, obrane ili reakcije na strah i stres. Ipak, stručnjaci su istaknuli da postoje pasmine koje imaju veću sklonost ugrizu od drugih. Kod njih je takvo ponašanje češće, bilo zbog snažnog zaštitničkog instinkta, temperamenta ili načina na koji su trenirane. Veterinar je otkrio koja je pasmina pasa "najsklonija ugrizu" tijekom posjeta klinici, a i ljudi nisu iznenađeni njegovim odgovorom.

Unatoč tome, odluka o nabavci psa predstavlja značajnu obvezu koja pokreće veliku promjenu načina života. Iako psi svojim privrženim i odanim temperamentom donose brojne dobrobiti u živote svojih vlasnika, oni su ujedno i velika odgovornost koja zahtijeva mnogo brige i posvećenosti. Dr. Amir Anwary poznati je veterinar koji je prikupio stotine tisuća lajkova na TikToku jer redovito objavljuje videozapise u kojima dijeli svoje stručno znanje i savjete. U nedavnom je videu podijelio pasminu pasa za koju smatra da je najsklonija pokušaju ugriza veterinara, piše Daily Express.

Snimka prikazuje dr. Anwaryja kako se ritmično kreće uz glazbu uz tekst: "Koja će pasmina psa najvjerojatnije ugristi veterinara". Zatim se riječ "čivava" pojavila na ekranu iznad veterinara. Čivave su pasmina malih pasa poznata po svom odlučnom, živahnom i odanom karakteru. Također su poznate po svom temperamentnom i energičnom ponašanju, a portal PetMD naveo je da mogu biti "prgave" i lajati na druge ljude i pse.

"Kada se osjećaju nervozno, tada će početi lajati i ponekad zaborave koliko su zapravo sićušne. Zato je iznimno važno da vlasnici pažljivo nadziru svoje pse kad su u blizini drugih životinja ili nepoznatih ljudi", objasnio je portal. U odjeljku za komentare, drugi korisnici TikToka su podijelili svoja razmišljanja, a mnogi vlasnici čivava složili su se s procjenom veterinara.

"Kao roditelj čivave, ovo nije iznenađujuće", "Uvijek je to čivava", "Kao vlasnica spašene čivave koja pati od tjeskobe – znala sam odgovor i prije nego što je objavljen", "Stvarno, sićušne su, ali imaju napadaje bijesa kao pravi negativci", "Moj pit bull se užasava moje čivave", samo su neki od komentara.