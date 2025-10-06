Veterinari otkrivaju: Ovo je 8 pasmina pasa koje nikada ne bi posjedovali
Psi dolaze u različitim oblicima, veličinama i, što je možda najvažnije, s vrlo različitim osobnostima i potrebama. Nisu sve pasmine prikladne za svakoga. Dok neki psi zahtijevaju mnogo aktivnosti i pažnje, drugi su mirniji i lakše se prilagođavaju životu u stanu. Upoznavanje karakteristika pasmine i vlastitog životnog stila ključno je za odabir pravog četveronožnog prijatelja. Dva veterinara iz Velike Britanije podijelila su neke od pasmina pasa koje sami ne bi imali. Dr. Cat i Ben the Vet proveli su tisuće sati liječeći pse svih oblika, veličina i temperamenta te su na temelju svojih iskustava kao veterinari imenovali osam pasmina pasa koje ne bi odabrali imati kod kuće, piše Daily Express.
1. Njemački ovčar: Na vrhu popisa veterinarke Cat nalazi se njemački ovčar. Iako su neosporno odani i inteligentni, njemački ovčari često su reaktivni, sumnjičavi i anksiozni, a to su osobine koje mogu biti stvarno izazovne.
2. Pasmine s ravnim licem: Sljedeće su pasmine s ravnim licem, što znači pasmine poput mopsa, buldoga i boksera. Iako neodoljivo slatke, ove brahicefalne pasmine često pate od respiratornih i anatomskih problema. "Apsolutno fantastični mali psi, ali ne zaslužuju patiti koliko pate. Ja jednostavno nikada ne bih mogla doprinijeti toj patnji namjernim posjedovanjem jednog", objasnila je dr. Cat. Ben se također složio s tim. U videu objavljenom na TikToku rekao je da postoje primjerci ovih pasa koji su zdraviji od drugih, ali su toliko skloni mnogim problemima poput problema s kralježnicom, kožom i očima. "Činjenica da više od polovice njih mora rađati carskim rezom sama po sebi je dovoljno etičko pitanje da nikada ne bih htio imati jednu. Ako vam to ne smeta, u redu, ali osobno smatram da to nije baš fer", dodao je.
3. Graničarski škotski ovčar: Poznatiji i kao Border Collie, vrlo su inteligentni i energični te trebaju stalnu stimulaciju jer inače riskiraju razvoj problema s mentalnim zdravljem. "Jednostavno nemam dovoljno vremena u životu da im posvetim da bih osigurala da žive najbolje što mogu sa mnom", rekla je veterinarka.
4. Shar Pei: Oba veterinara složila su se da ne bi imali Shar Peija. "Općenito je to pasmina koja mi se osobno ne sviđa. Ali opet, ima puno zdravstvenih problema i puno problema u ponašanju. Zbog svog zdravlja osjećaju bol i nelagodu i to ih čini mrzovoljnima", objasnila je dr. Cat. Ben je također naglasio kako često pate od problema s kožom i očima zbog naborane kože. "Toliko su naborani da im se kapci moraju pričvrstiti kako im dlaka ne bi ulazila u oči. Stalno imaju problema s kožom i imaju malene, uske ušne kanale. Kod veterinara često pokušavaju 'odgristi' lica zaposlenicima", rekao je Ben.
5. Bernardinac: Posljednji na Catinom popisu je bernardinac. Rekla je da je u ovom slučaju više stvar higijene. "Iskreno, ne mogu se nositi sa slinom. Jednom mi je klijentica rekla da ima slinu na stropu", rekla je Cat.
6. Jazavčar: Ben je rekao da ne bi imao jazavčara zbog raznih zdravstvenih problema pasmine. "To su stvarno divni psi, neki od mojih omiljenih pacijenata, ali jedan od četiri njih razvije probleme s leđima tijekom života. To može varirati od same boli do potpune paralize. To često znači da moraju na operaciju kralježnice, što je očito ogroman pothvat koji ima jako dugo razdoblje oporavka i to je previše potencijala za slomljeno srce", rekao je Ben.
7. Cavalier King Charles španijel: Ben ne bi imao kavalirskog španijela kralja Charlesa zbog zdravstvenih problema. "Gotovo svi oni dobiju istu vrstu srčane bolesti, nazvanu bolest mitralne valvule, što znači da uglavnom provode svoje posljednje dane gutajući i boreći se s disanjem te na kraju umiru od zatajenja srca", objasnio je.
8. Chow Chow: Ben je rekao da ovi psi mogu biti teški za vođenje i imati zahtjevan temperament, posebno u kliničkim uvjetima. "Siguran sam da ih ima dobrih, ali jednostavno često primjećujem da nemaju baš lijep temperament, stvarno su rezervirani. Često su vrlo agresivni kod veterinara, ali teško im je staviti brnjicu na lice. Često pate od problema s očima, a njihovi ljubičasti jezici su pomalo uznemirujući", zaključio je Ben.