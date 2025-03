Želite li znati imate li vi i vaš partner sjajan seks? Ovo je pet znakova koji će vam to otkriti!

Edukatorica intimnosti Emily Nagoski, otkrila je kako održati zdravu i sretnu seksualnu vezu s drugom osobom. Ona vjeruje da postoji pet stvari koje morate imati i to su: komunikacija, znatiželja, davanje prioriteta užitku vašeg partnera, definiranje seksa na širok način i prihvaćanje promjena, piše Daily Mail.

Emily je naglasila da se seks svodi na kvalitetu, a ne na kvantitetu, kao i na iskrenost i otvorenost o svojim željama i granicama. "Pitanje koje mi često postavljaju je koliko često tipičan par ima seks. Mnogi parovi pretpostavljaju da je manje seksa od određene količine svaki tjedan nezdravo za vezu. Međutim, pokušaj stvaranja 'idealnog' broja tjednih termina je odličan način da zagorčate svoj seksualni život", objasnila je.

Prema časopisu Sage Journals, parovi koji imaju seks jednom tjedno izjavili su da su zadovoljniji od onih koji su imali seks rjeđe. Ali istraživanje je također pokazalo da zaljubljeni golupčići koji se seksaju više od jednom tjedno nisu ništa sretniji.

Komunikacija: Emily, koja je autorica knjige Come Together: The Science (and Art!) of Creating Lasting Sexual Connections, izjavila je: "Stvar broj jedan je komunikacija. Istraživanje nam govori da parovi koji održavaju snažnu seksualnu vezu i imaju kvalitetan seksualni život razgovaraju o tome cijelo vrijeme. Mnogi od nas odrasli su s idejom da ako morate razgovarati o tome, to znači da nešto nije u redu. To nije istina." Emily je savjetovala da spomenete i zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće seksualne trenutke s partnerom kako bi razgovor ostao transparentan.

Rasprave mogu uključivati ​​teme poput granica i preferencija. "Vaša seksualna veza može biti nešto o čemu ćete razgovarati jer ste oboje fascinirani njome. Da bismo mogli razgovarati o seksu, moramo biti svjesni razloga zašto se ne govori o seksu. Iako se na neke teme još uvijek može gledati kao na tabu, razgovor o svojim osjećajima može vam pomoći otkriti sve zbog čega se osjećate nelagodno ili vas osuđuju. Prije nego što počnete razgovarati o seksu, ako imate te brige, razgovarajte (i o njima). Ne znači da je lako, ali kada govorimo o tome, postaje bolje", rekla je.

Znatiželja: Drugi znak stručnjakinje za seks bio je otvoren pristup i znatiželja o partnerovim interesima i fantazijama. Emily je objasnila: "Možda ste odgajani s idejom da su samo određena seksualna ponašanja prihvatljiva. Iako možda imate rutinu s partnerom, razgovarajte s drugom osobom o tome je li otvorena za isprobavanje novih stvari. Vi (možete biti) zainteresirani za istraživanje jer cijenite svoju erotsku vezu i osjećate da kao par zaslužujete više. Okrenite se prema onome što se događa s ljubaznošću, suosjećanjem i znatiželjom. Umjesto da to problematizirate, slušajte i budite istraživački i razigrani", tvrdi.

Prioritiziranje partnerovog zadovoljstva: "Želim da parovi u dugotrajnim seksualnim vezama usmjere zadovoljstvo u svoje razumijevanje seksualnosti umjesto želje", kaže. Objasnila je da se želja svodi na želju za seksom, bez obzira da li se on dogodi ili ne. Trenerica intimnosti vjeruje da davanje prioriteta seksualnom užitku vašeg partnera znači uzeti si vremena i uložiti dodatni napor. Emily je naglasila uživanje u sadašnjem trenutku sa svojim partnerom. "Užitak je mjera seksualnog blagostanja. Nije važno koliko za tim žudite. Nije važno koliko često to radite. Važno je sviđa li vam se seks koji imate ili ne.

Mnoge stvari mogu dovesti do osjećaja nezadovoljstva u spavaćoj sobi, poput osjećaja stresa ili dobivanja stimulacije koja vam se ne sviđa, a vjerujem da je važno razumjeti da nije disfunkcionalno ne željeti ono što vam se ne sviđa", objašnjava. Emily predlaže da se umjesto agresivnog postavljanja pitanja partneru poput 'zašto ne želiš seksati sa mnom', usredotočite na njegove potrebe. Preporučuje da preformulirate pitanja u 'što je to što želiš kada želiš seks' i 'što je to što ne želiš kada ne želiš seks?'.

Definiranje seksa u širokom smislu: Drugi ključni čimbenik za intimnost je definiranje seksa na širok način, kao što je Emily objasnila: "Seks je sve što se kvalificira kao erotska veza između ili između ljudi." Seksualna edukatorica naglasila je da 'normalan' seks ne postoji i da je za svakoga drugačiji. Objasnila je da mnogi ljudi upadaju u zamku 'rodne fatamorgane' i ne odvajaju vrijeme za igru ​​izvan društvenih rodnih normi. Emily kaže: "Sve je to fikcija koju naša kultura nameće. Tijekom veze možemo odabrati želimo li nastaviti vjerovati pravilima koja su nas učili ili stvoriti novi skup pravila posebno za nas."

Prihvaćanje promjena: Kako vaš odnos s vremenom bude rastao, oboje ćete izrasti u razvijene ljude s različitim tijelima. "Naša tijela će se promijeniti zbog bolesti, invaliditeta, starenja ili raznih razloga. Ljudi se s vremenom fizički, emocionalno i duhovno transformiraju i treba prihvatiti promjene partnera. Ako ne dopustimo našoj ideji seksa da se prilagodi i razvija zajedno s tim promjenama, tada se počinjemo osjećati kao da nešto nije u redu s nama. Traženje stručne pomoći uvijek se potiče ako se osjećate kao da ste većinu strategija isprobali sa svojim partnerom i naišli na zid. Seksualni terapeuti mogu pomoći u jačanju seksualne veze između para", dodaje.

