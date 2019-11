'Želim djevojku, ali tko će me htjeti kad saznaju da sam spavao s preko 100 prostitutki?'

Jasno mi je da sam ovisan o seksu, piše u svom pismu kolumnistici The Suna i seksualnoj terapeutkinji Deidre.

"Imao sam jednu djevojku na fakultetu i to je trajalo šest tjedana, na kraju me ostavila, a to mi je uništilo samopouzdanje. Počeo sam raditi i jedan od mojih prijatelja primijetio je kako već dugo nemam djevojku, pa mi je predložio jedan salon za tajlandsku masažu sa sretnim završetkom..."

Odlučio je posjetiti 'salon' i ponudili su mu seks, ako plati malo više.

"Na masaže sa sretnim završetkom išao sam jednom tjedno i navukao sam se. Pomislio sam: 'Ne treba meni djevojka'. Ako me netko pozove van, prostitutke sam vodio sa sobom kao djevojke", piše mladić.

Nedavno je upoznao jednu djevojku i pozvao ju na spoj.

"Ima 31 godinu, bili smo na večeri i super se proveli. Pitao sam je želi li poslije večere svratiti kod mene doma. Znala je da želim seks i bila je jako ljuta. Pitala me zašto nemam djevojku i počeli smo o tome razgovarati. Kada sam joj iskreno rekao s koliko sam prostitutki spavao, bila je u šoku i rekla da bi trebao na psihoterapiju... I sada ne znam, trebam li biti iskren s drugim djevojkama o svojoj prošlosti?"

Deidre odgovara: "Možda ne baš na prvom spoju. Prvo morate na terapiju. Pomoći će vam da bolje razumijete svoje postupke. Kada pronađete nekoga posebnog i razvijete povjerenje, ona se vjerojatno neće toliko šokirati što ste bili ovisni o seksu i potražili pomoć."

Hrvati sve više povećavaju penis bez odlaska pod nož: