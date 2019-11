U braku su 25 godina: 'Moj suprug spava s osam prostitutki i kaže da to nije prevara'

Pitanje o svom braku postavila je Deidre, seksualnoj terapeutkinji magazina The Suna.

"Nije ni reagirao... U braku smo 25 godina i prošli smo svašta. Prije 15 godina smo skoro prekinuli kad sam saznala da se nalazi s prostitutkom. Naša djeca su tada imala šest i osam godina i nisam mogla ni zamisliti kako bi mi bilo samoj s njih dvoje.

Obećao je da nikada više neće učiniti takvu glupost i odlučili smo da ćemo ostati zajedno. Ali sve se dogodilo ponovno..."

Pitala ga je tko je osoba koja mu je poslala poruku, a on joj nije odgovorio.

"Nazvala sam broj i javila se neka žena: 'Hej seksi, u gradu sam, jesi slobodan?', rekla je."

Onda je napokon priznao da je to prostitutka. Zatim je rekao da ih ima tri, a onda priznao da je zapravo sedam ili osam. "Nalazi se s njima u hotelu blizu mog radnog mjesta, kao da želi da ga ulovim. "

Pokušao je okrenuti priču i prebaciti krivicu na suprugu.

"Rekao je da je to zato jer se ne seksamo dovoljno. Govori da me voli i da mu je žao, ali ne mogu ni biti pored njega više."

Sve te žene imaju oko 20 godina, a on 51.

"To je odvratno. Čak se i opravdava govoreći da to nije prevara jer ih ne voli i plaća im za uslugu."

Deidre odgovara: "Mnogi muškarci vide plaćanje za seks kao nešto odvojeno od ljubavi. Naravno, to vas je povrijedilo. Razgovarajte kako to prebroditi i vratiti ljubav i povjerenje. Trebao je razgovarati s vama kako oživjeti vaš seksualni život. Inzistirate na zajedničkoj terapiji."

Savjeti za vječnu ljubav? Evo što kažu kumice s placa: