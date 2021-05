'Želim biti više od ljubavnice, ali muškarac s kojim se viđam više od 10 godina se ne želi obavezati'

- Zaljubljena sam u muškarca više od deset godina, ali on me voli držati kao njegovu ljubavnicu. Imam 39 godina i upoznala sam svog ljubavnika,dok sam bila studentica. Imali smo kratku vezu, ali on se nije bio spreman obvezati, pa je propala - napisala je jedna žena za The Sun.

Ubrzo su oboje upoznali nekoga drugog, ali ona je često razmišljala o njemu. Tada su se jednom sreli na koncertu i krenulo je prijateljstvo. Počeo ju je moliti da izađe s njim na piće, ali ona je stalno odbijala jer je bila u vezi, a on oženjen.

- Ali održavali smo kontakt i što smo više razgovarali, to su moji osjećaji prema njemu sve više rasli. Rekao mi je da sam se i ja njemu uvijek sviđala, a sastajali bismo se na kavi i čak dijelili strastvene poljupce - nastavila je.

Prekinula je s dečkom i on je na kraju napustio ženu. Mislila je da napokon mogu biti zajedno, ali čim je napustio ženu, prestao joj se javljati. Par godina kasnije, iznenada, ponovno joj je poslao poruku da je pozdravi, ali i kaže da se ponovno oženio. Od tada imaju aferu i to traje već nekoliko godina. Duboko je zaljubljena u njega, ali shvatila je da neće ostaviti ženu i kćer zbog nje.

- Kad je slobodan, nije vam dostupan. Kad se oženi, želi vas. Želi vas kao ljubavnicu, a ne kao partnera jer voli strast i nedopušteno uzbuđenje. Neće se promijeniti. Čak i ako je za vas ostavio ženu, ne biste mu mogli vjerovati. Nekoliko je puta varao svaku ženu s kojom je bio. Zaslužujete bolje, zaslužujete nekoga tko vam se može posvetiti. Vrijeme je da napravite pauzu i prestanete ga kontaktirati i pružite si priliku da upoznate nekoga drugog. U početku će biti teško, ali kad on izađe iz vašeg sustava, možete krenuti naprijed svojim životom - odgovorila joj je Deidre.

