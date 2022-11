Želi izgledati kao Britney Spears: 'Potrošio sam 800 tisuća kuna na plastične operacije'

Bryan Ray (35) iz Los Angelesa, potrošio je više od 800 000 kuna na 100 kozmetičkih zahvata, u pokušaju da izgleda poput Britney Spears. Naime, opsjednut je pop zvijezdom više od dva desetljeća, a svoju je transformaciju započeo prije 18 godina, piše Daily Star.

- Radim ovo od svoje 17. godine i još nisam završio. Ja sam trajno umjetničko djelo - rekao je Bryan.

Otkako je počeo Bryan je bio podvrgnut nizu operacija uključujući dvije rinoplastike, ugradnju obraza, povećanje usana i podizanje kapaka. Uz to, svakih šest mjeseci dobiva botoks i filere, a svakih osam tjedana ide na uklanjanje dlačica na licu i tijelu. Tvrdi da ne planira stati s operacijama i da je oduševljen svim stvarima koje je do sada napravio. U šali kaže da ima doktorat sa 'Sveučilišta Spears', te priznaje da zna da nikada neće izgledati baš kao pjevačica, već da samo želi nalikovati na nju.

- To nikada nije bilo nešto što mi je bilo u glavi, da ću izgledati 100 posto kao i ona. Razumijem svoje lice, svoju simetriju i crte lica, i plastični kirurzi su mi objasnili koje karakteristike mogu promijeniti da bih joj sličio - objasnio je.

No, život mu nije savršen, pa se tako uvijek naoružava sprejom i elektrošokerom za zaštitu od pojedinaca u javnosti. Posljednjih godina bio je seksualno uznemiravan, jedan muškarac mu je razotkrio genitalije, a jedna slučajna prolaznica mu je prijetila da će ga zapaliti u trgovačkom centru. Prvo jezivo iskustvo koje je imao se dogodio 2017. nakon što se Bryan pojavio u medijima zbog svoje transformacije, a bio je poznat u javnosti zbog emisije na Channel 4 pod nazivom ' Plastic and Proud'.

- Nismo bili u trgovačkom centru niti pet minuta i ta žena mi je prišla, a nisam imao pojma tko je ona. Unijela mi se u lice i počela vrištati na mene. Znala je moje ime, moje plastične operacije i spomenula je da me prepoznala iz reality TV showa. Rekla mi je da sam pun plastike i da me htjela zapaliti i gledati kako se topim. Vrištala je usred trgovine i bio sam u potpunom šoku. Sjećam se da sam se samo tresao, teško disao i imao potpuni napadaj panike. Srećom došlo je osiguranje i ispratilo ju van - ispričao je prisjećajući se groznog iskustva.

Njegova estetika izazvala je više neželjene pažnje godinu dana nakon incidenta u trgovačkom centru. Naime, Bryan je bio u Santa Barbari na radnom putu, kada je jednog jutra primijetio čovjeka koji ga je bijesno promatrao u Starbucksu.

- Nije neuobičajeno da ljudi bulje u mene i gledaju me. Razumijem da moj izgled nije nešto što se viđa svaki dan i da može privući pozornost, te da su ljudi znatiželjni. Ljudi će obično gledati nekoliko trenutaka i okrenuti se, ali ovaj čovjek je bio usredotočen na buljenje u mene ravno u oči - rekao je.

Bryan je rada otišao s kavom na posao i vratio se u hotelsku sobu te večeri, ali u tri sata ujutro probudilo ga je glasno kucanje na vrata od čovjeka koji je tvrdio da radi na održavanju. Bryan je provirio kroz vrata i vidio čovjeka u uobičajenoj odjeći i bez opreme, pa mu je to odmah izazvalo sumnju. Još jednom je pogledao kroz špijunku i vidio njegovo lice, te se odmah sjetio da je to čovjek koji je zurio u njega to jutro. Tada je bio sam u sobi pa je nazvao recepciju, no čovjek se uzrujao što mu nije otvorio i počeo je agresivnije zveckati kvakom i lupati po vratim, govoreći mu da otvori.

- Bio sam sklupčan u kutu i plakao, bio sam toliko uplašen da će razvaliti vrata. Mjesecima me proganjalo razmišljanje o tome što je taj čovjek planirao - kaže Bryan.

Snimke su kasnije otkrile da je čovjek pratio Bryana cijeli dan, te da je čak otišao na recepciju tvrdeći da mu je otac. Znao je njegove godine, ime i dovoljno podataka da nagovori djelatnicu da mu da broj sobe. Dobio je zabranu prilaska i Bryan se s njim kasnije suočio na sudu gdje se osjećao užasno jer je ponovno proživio cijelo to iskustvo. Shvatio je da mora biti oprezan jer ne želi da se tako nešto ikada više ponovi.

Bryan se ponovno našao na meti 2019. godine kada je šetao svog psa. Muškarac ga je zaustavio i rekao mu da zna za njegove plastične operacije, a zatim ga je pratio do kuće. Bryan je rekao da je htio trčati i pobjeći, ali da se bojao kako će čovjek na to reagirati. Kada se u jednom trenutku okrenuo, čovjek je imao spuštene hlače i otkrio mu je svoje spolovilo. Prišao mu je vrlo blizu i pokušao staviti svoje genitalije na njega, a Bryan je vrisnuo. Čim je posegnuo za sprejem, čovjek je pobjegao.

- Samo želim da me tretiraju jednako. Ne želim da me tretiraju kao lik iz crtića ili neki fetiš. Ja sam stvarna osoba sa stvarnim osjećajima bez obzira na to kako ljudi doživljavaju moj fizički izgled - zaključio je.

