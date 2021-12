Želi ih naučiti lekciju 'Na sebe sam za Božić potrošila skoro 70 tisuća kuna, a moja djeca neće dobiti ništa'

Carla Bellucci (38) kaže da je nije briga hoće li je ljudi etiketirati kao sebičnu jer vjeruje da bi njezina djeca Tanisha (15) i Jayden (13) trebali sami zarađivati ​​na društvenim mrežama. Ona vjeruje da njezina djeca trebaju naučiti važnu lekciju iz pandemije koronavirusa te ove godine im neće priuštiti poklone za Božić, već će novce potrošiti samo na sebe, kako prenosi The Sun.



- Nije me briga ako drugi misle da sam sebična ili razmažena, znam da zaslužujem potrošiti 70 tisuća kuna na sebe. Mislim da je krivo razmaziti djecu na Božić, a roditelji koji će to i ove godine napraviti su hipokriti. Ja sam odlična majka, a ovaj Božić tijekom korone koristim kao životnu lekciju - rekla je Carla.

Naime, ona želi da njezina djeca budu zvijezde na društvenim mrežama, a dobivanje darova im neće pomoći u tome. Smatra kako će ovako naučiti zarađivati sami za sebe te si onda moći priuštiti darove za sebe.



- Koronavirus mi je pokazao da se moram malo razmaziti. Uvijek sam svojoj djeci kupovala lijepe stvari za Božić, ali sada je vrijeme za mene - kaže ona.



Carla si je za Božić već priuštila rane stvari u vrijednosti od 70 tisuća kuna, uključujući nove zube, botoks, manikuru, odjeću i cipele, ali ne planira stati sa poklanjanjem poklona samoj sebi.

Ona tvrdi kako se žene, pogotovo majke, moraju staviti na prvo mjesto i razmaziti se i to iz jednog neobičnog razloga - kako im muževi ne bi pomislili na prevaru ili rastavu. - Mislim da se mame koje razmaze svoju djecu i ne troše novac na sebe opuste i zanemare svoj izgled. Zbog toga se i rastaju, a njihovi muževi ih varaju. Nitko ne želi ženu koja ne drži do sebe, ali ni majku koja razmazi svoju djecu. To se meni neće dogoditi - rekla je.

Njezina odluka uzrokovala je tenzije u obitelji, gdje njezina kćer misli da je razmažena, a sin više ne priča s njom. Međutim, Carla se čvrsto drži svoje odluke. - Mislim da me sada trebaju obasipati pažnjom, dovoljno su stari. Zvuči grubo, ali znam da se na društvenim mrežama može zaraditi pa smatram da sam odlična majka da ih potičem u tome. Trebao im je pritisak da se prihvate te karijere, a sada sam im to pružila. Ako žele poklone, morate će ih kupiti sami, kao što sam i ja napravila - zaključila je.

