Zbog svojeg je mišljenja podijelila internet: Otkrila je pet strogih pravila za svog dečka

Svaka veza ima svoje dinamike i specifičnosti, ali neki ljudi postavljaju neobična ili neobjašnjiva pravila za svoje partnere. Ta pravila mogu se kretati od sitnih zahtjeva, poput toga što smiju ili ne smiju nositi, pa do ozbiljnijih granica koje oblikuju svakodnevne interakcije i ponašanje. Kreatorica sadržaja Taylor Donoghue na svojem je TikTok profilu objavila pet stvari koje nikad ne bi dopustila da njezin dečko radi.

U opisu viralnog videa, priznala je da bi to mogla biti "kontroverzna tema", ali da je na kraju dana to samo njezino mišljenje. No, 24-godišnjakinja iz New Yorka naišla je na kritike nakon što je otvoreno govorila o različitim crvenim zastavicama koje se mogu pojaviti kod partnera, piše LADbible. Prvo na redu našlo se pravilo o najboljim prijateljima. Taylorin dečko ne smije imati najbolju prijateljicu. "Ja ne vjerujem u to. Mislim da ta prijateljstva često postanu problematična", objasnila je. Iako je rekla da je u redu imati poznanike i prijatelje, najbolja prijateljica definitivno je izvan opcije.

Sljedeće na redu su obavijesti. Naime, istaknula je da je ključno da ona i njezin partner imaju uključenu opciju za praćenje lokacija, uglavnom iz sigurnosnih razloga. "Da ga pratim svaka dva sata? Ne, ali da kada ti je stalo do nekog, tada želiš znati gdje se nalazi", objasnila je Taylor. Dodala je i da je crvena zastavica ako vaš partner ne želi da znate gdje je.

Kao treće pravilo navela je da je njezinom dečku zabranjeno ići u striptiz klub, iako neki parovi 'ondje idu zajedno. "Može ići u barove. Možete imati dan s dečkima, ali striptiz klubovi? Apsolutno ne", rekla je. Kao sljedeću stavku navela je da plaćanje svojih troškova. Taylor je rekla da ne bi dopustila svom dečku da plaća sve račune te da je pogrešno da muškarci plaćaju 100 posto svega. No, pojasnila je da kada govori o vezi, a ne o braku, tada bi dečko trebao preuzeti većinu računa, osobito na početku odnosa.

Zadnje pravilo tiče se Instagram slika. Taylor je rekla da njezin partner ne smije lajkati fotografije drugih djevojaka u bikiniju na Instagramu te je takvo ponašanje nazvala velikim crvenim signalom iz očiglednih razloga. Objasnila je i da postoji puno veća svijest o tom problemu. "Uvijek me rastuži kad vidim nekoga tko je u braku s djecom ili samo u vezi i lajka fotografije djevojaka, posebno provokativne", objasnila je.

Korisnici su u bili podijeljeni oko njezinih "pravila". "Ali kad to kažu dečki, onda smo mi nesigurni", komentirao je jedan korisnik. "Slažem se za striptiz klub", dodao je drugi. "Ukratko, ne vjeruješ mu", napisala je korisnica. Njezin dečko zatim snimio video sa svojim pravilima za nju, koja uključuju zabranu koketiranja s dečkima u izlasku, ne lajkanje fotografija drugih dečki na Instagramu. Također, Taylor se mora pobrinuti da svojem dečku šalje poruke dok je vani te ne smije stavljati filere u usne.