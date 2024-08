Svojim kontroverznim pravilima za vjenčanje naljutila je mnoge: 'Boli me briga što sam sebična'

Jedna je djevojka izazvala buru reakcija nakon što je podijelila svoje ‘kontroverzne’ odluke u vezi s organizacijom vlastitog vjenčanja. Madeleine White priznala je kako nije očekivala da će njezini izbori izazvati toliko negativnih komentara, te je u šali rekla: ‘Možda se stvarno pretvaram u bridezillu’. Na TikToku je otkrila da je njezina prva odluka, koja je izazvala podjele, bila organizacija vjenčanja na egzotičnoj lokaciji, piše The Sun.

Zbog tog je izbora mnogi optužuju da je ‘sebična’, jer će time isključiti goste koji si ne mogu priuštiti putovanje. Madeleine je, međutim, rekla da je to bila i namjera: ‘Ne želimo goste koji će se samo pojaviti zbog besplatne hrane i pića. Ako netko ulaže trud i novac da dođe do druge destinacije, to znači da im je doista stalo do nas’. Naime, njihova će se svadba održati u Europi dok oni i njhove obitelji žive u Americi.

Još jedna neobična odluka Madeleine i njenog zaručnika bila je izostanak tradicionalnih govora na vjenčanju. ‘Samo će moj tata održati govor, a Andrewov tata će nazdraviti za dobrodošlicu, objasnila je, ‘I to je to’.

Također, Madeleine je najavila da će postojati strogi dress code za goste, što je također izazvalo kritike. Ona je, međutim, opravdavala ovu odluku, rekavši da dress code pomaže izbjeći konfuziju.

Korisnici TikToka nisu se suzdržali od izražavanja mišljenja u komentarima. Neki su izrazili razumijevanje za kritike, ističući kako bi putovanje na takvo vjenčanje zahtijevalo značajne financijske izdatke. Drugi su napomenuli da bi se osjećali krivima da natjeraju prijatelje i obitelj da troše ušteđevinu na prisustvovanje vjenčanju.

Jedna osoba je spomenula i probleme sa zdravljem starijih članova obitelji, koji možda ne bi mogli prisustvovati udaljenom vjenčanju, dok je druga osoba podijelila iskustvo svoje obitelji, koja nije mogla prisustvovati vjenčanju rođaka zbog financijskih razloga.

