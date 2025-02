Zbog rijetkog stanja je alergična na vodu: 'Tuširanje mi nanosi neopisivu bol'

Dok su alergije na uobičajene okidače poput polena, prašine i hrane relativno poznate, postoje i one mnogo rjeđe i neobičnije koje mogu iznenaditi i izazvati velike poteškoće u svakodnevnom životu. One često podrazumijevaju živjeti s konstantnim strahom od okidača koji su, za većinu ljudi, potpuno bezopasni. Kendall Bryce je 25-godišnja mama iz engleskog grada Durhama koja pati od akvagene urtikarije, rijetke alergije na vodu te joj koža bolno natiče i bude prekrivena osipom pri samom dodiru s vodom, piše Express.

Kendall je opisala da joj je svaki dan obilježen neizdrživom boli, bilo da pokušava oprati ruke ili tijelo. Njezin život ovisi i o vremenu jer se bori i s alergijskim reakcijama na kišu i visoku vlažnost, a čak i voda za piće kod nje izaziva osjećaj "pečenja". Medicinski stručnjaci ne mogu ublažiti njezino stanje nikakvim učinkovitim tretmanom pa je Kendall odlučila podijeliti svoju priču u nadi da će se otkriti dugoročni lijek.

"To je doista svakodnevna borba. Mogu se okupati ili istuširati samo dva puta tjedno zbog nesnosne boli pa se stalno brinem da smrdim", rekla je. Njezini strahovi protežu se i na vremenske prognoze koje pažljivo provjerava svaki dan, pa se često zatvori u kući da izbjegne kišu ili neugodan vlažni zrak. "Ako me kiša iznenadi, moje tijelo reagira i to je stvarno bolno", objasnila je. Kendall je priznala i da nikada nije uspjela okupati svog jednogodišnjeg sina. "Moja mama mora to učiniti umjesto mene. Čak osjećam kako me grlo peče kad pijem vodu", rekla je Kendall.

Simptome je prvi put primijetila s 15 godina, kada joj je izbila koprivnjača nakon kupanja. "Liječnik opće prakse nije imao pojma što učiniti. To je jednostavno tako rijetko stanje kojeg nema mnogo ljudi i malo ljudi zna za to", objasnila je. U početku je bol bila jednaka opeklini od koprive, no s godinama se povećala. "Sada imam osjećaj kao da netko upaljačem pali moje tijelo. To je mučno", rekla je. Rijetko stanje dijagnosticirano joj je 2021. godine, no Kendall još uvijek nije pronašla učinkovit tretman.

"Probali su mnogo različitih lijekova, ali ja sam nastavila reagirati. Još uvijek nisam našla nešto što pomaže", rekla je. Ako se izlaže vodi, u agoniji je idućih pola sata. "Cijelo vrijeme plačem. Zapravo je toliko loše da moje tijelo može pasti u šok pa je to opasno", opisala je te dodala da njezina alergija utječe i na njezin obiteljski život. "Trenutačno moja trudnoća ograničava moje mogućnosti liječenja, ali nakon poroda možemo istražiti više mogućnosti.

Problem je što moji liječnici nisu sigurni što će biti učinkovito", objasnila je Kendall koja se nada da bi se dijeljenjem svoje priče mogla povezati s nekim tko može ponuditi rješenje. "Stvarno se nadam da bi se stručnjak mogao javiti i znati što učiniti. Trenutačno se sve to čini ponižavajućim. Samo želim normalan život u kojem mogu izaći na kišu, istuširati se i okupati svog sina", zaključila je.