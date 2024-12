Alergična je gotovo na sve: Prehrana joj se sastoji od zobene kaše i mlijeka za dojenčad

Caroline Cray (25) iz Bostona je u svibnju 2018. godine dijagnosticiran sindromom aktivacije mastocita (MCAS), stanje koje uzrokuje ponovljene ozbiljne alergijske reakcije. Caroline je prvi put shvatila da nešto nije u redu kada je u rujnu 2017. pojela sladoled i pala u anafilaktički šok te je provela 12 sati u bolnici, piše New York Post.

Taj mjesec imala je još tri teške alergijske reakcije na kruh i pizzu. Nakon što je s obitelji pojela rižu i grah, Caroline je ponovno dobila reakciju te je 12 dana na intenzivnoj njezi. Nakon 10 mjeseci različitih testova, dijagnosticirana joj je kronična bolest i sada ima dijetu koja se sastoji samo od zobenih pahuljica i EleCarea, kiselog mlijeka za dojenčad na bazi aminokiselina. Caroline je objasnila da još uvijek voli božićno vrijeme koje provodi s obitelji i prijateljima, unatoč ograničenoj prehrani. "Kad sam bila mlađa i mogla jesti normalnu hranu, tada mi je Dan zahvalnosti bio najdraži praznik. Toliko sam voljela hranu, ali to se definitivno promijenilo. Sada malo više naginjem Božiću jer je fokus više na drugim područjima poput darivanja i lijepljenja ukrasa", rekla je Caroline koja je zaposlena u zdravstvu.

Ovo joj je pet godina da je na zobenoj dijeti. "Lagala bih kad bih rekla da se ne borim jer se borim", rekla je. Nakon niza anafilaktičkih šokova u rujnu 2017. godine, Caroline je objasnila da su joj isprva rekli da će njezine alergije vjerojatno nestati za nekoliko mjeseci. "U jesen kada sam imala ponovljene šokove, moj alergolog i liječnici hitne pomoći su pretpostavili da će moje reakcije trajati samo nekoliko mjeseci. Dali su mi antihistaminike i poslali me kod specijalista. Bilo je stvarno obeshrabrujuće što sam nekoliko mjeseci kasnije bila stvarno bolesna. Svaki dan sam se pitala hoću li završiti u bolnici, imala sam jako stegnuto grlo, svrbjelo me je i hripalo", objasnila je.

Vrlo je emotivno podnijela svoju dijagnozu. "Inače nisam emotivna, ali moja mama i ja smo plakale. Bilo je to potvrđivanje da je netko konačno rekao 'ovo je kronična bolest i moramo je tretirati kao takvu'. To je bilo 90 posto olakšanje i 10 posto saznanja da ću živjeti s time do kraja života", ispričala je Caroline koja mora uzimati mješavinu lijekova uključujući injekcije svakih 14 dana i dnevno uzimanje antihistaminika. Mora izbjegavati hranu poput orašastih plodova, kivija, sezama i senfa. "Sastajem se sa svojim MCAS terapeutom da bismo pokušali pratiti različitu hranu. Probat ću jednu po jednu hranu tako da ako budem imala reakciju, točno znamo na što je", objasnila je Caroline koja od ožujka sudjeluje u ispitivanjima hrane da bi vidjela postoji li hrana koju može jesti.

Probala je piletinu, janjetinu, slatki krumpir i brokulu, ali je imala alergijske reakcije na sve. Caroline kaže da je dobra stvar u blagdanskoj sezoni to što se Božić i Dan zahvalnosti slave u u njezinoj kući tako da može lako pripremiti svoj obrok. "U svojoj sam kući pa mogu pripremati hranu kako želim. U prvih nekoliko godina moje dijagnoze nisam htjela jesti ni pred kim drugim. Sigurno je teško jer je hrana ključna za blagdansku sezonu, ali postoji mnogo čimbenika zbog kojih se osjećam uključenim u božićni ritual", zaključila je.