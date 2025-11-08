Naši Portali
Zbog ove će neobične sitnice žena baš svaki put doživjeti orgazam

VL
Autor
Večernji.hr
08.11.2025.
u 21:16

Važno je da oba partnera budu otvorena i podržavajuća kako bi razgovarali o svojim željama i granicama.

Poznato je kako ne mogu sve žene doživjeti orgazam tijekom seksa što zna biti vrlo frustrirajuće za oba partnera. Ipak, nedavno istraživanje pokazalo je kako ipak postoji ključ za doživjeti orgazam baš svaki put, a sastojci za taj 'recept' mogli bi biti u našim glavama. Kako prenosi Men's Health, žene koje mogu doživjeti orgazam tijekom seksa imaju bujnu maštu zbog koje mogu intenzivnije proživjeti fantazije o orgazmu.

Jednostavnim rječnikom rečeno, erotične misle pomažu u fokusiranju na dobar osjećaj. Nasuprot tome, žene koje imaju poteškoće s orgazmom često imaju problem s koncentracijom na osjećaje zadovoljstva. Ohrabrite svoju partnericu da se prepusti fantazijama, poručuje autor istraživanja Francoise Adam, i naglašava: 'prljave misle su apsolutno dobrodošle'. One mogu biti vrlo raznolike i individualne, odražavajući različite želje, preferencije i potrebe svake osobe. 

U kontekstu partnerstva, komunikacija o seksualnim fantazijama može obogatiti seksualni život i stvoriti dublju povezanost između partnera. Važno je da oba partnera budu otvorena i podržavajuća kako bi razgovarali o svojim željama i granicama.
žene orgazam libido intima seks

Kupnja