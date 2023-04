Zatrudnjela je s 15 godina, isto kao i njena mama: ‘Teta mog sina mlađa je od njega!’

Mlada žena koja je zatrudnjela s 15 godina otkrila je kako je zatrudnjela u isto vrijeme kad i njezina mama. 18-godišnja Chloe iz Južnog Walesa majka je sina Kaysona i podijelila je priču o trudnoći na svom TikTok računu @chloekennx. Mladu mamu, koja još ide u školu, često na društvenim mrežama bombardiraju pitanjima o trudnoći, piše The Sun.

U jednom takvom videu otkrila je kako je svojim roditeljima rekla za svoju trudnoću, dodajući da ih je to iznenadilo jer je i njezina mama tada bila trudna. “Rekla sam im kad sam bila u petom mjesecu trudnoće, tata je bio ljut dva dana, ako i toliko, ali kad je shvatio što želim, odnosno želim li zadržati dijete ili pobaciti, bio je sretan”, rekla je. u videu.

Međutim, njezina je majka imala drugačiji pristup. Posvađale su se, a onda je Chloe saznala da joj je i mama trudna. No, tvrdi da je sada sve u redu, odnosno da njihov odnos ne može biti bolji. Dok je Chloe čekala dječaka, njezina je mama bila trudna s djevojčicom. U zasebnom videu Chloe je otkrila da je njezin sin Kayson stariji od tete. Otkrila je da je par rođen u razmaku manjem od mjesec dana, zbog čega je Kayson 17 dana stariji od svoje tete.

To što je ostala trudna u tako mladoj dobi pomoglo je Chloe da se, kako kaže, riješi lažnih prijatelja. "Ponovo sam počela ići u školu i neka su se moja prijateljstva počela raspadati. Drago mi je što jesu jer su to bile lažne djevojke kojima nikad nije bilo stalo do mene", napisala je u objavi s hashtagom teen mum .

Unatoč tome što je mlada mama, Chloe je ponosna što je bila dovoljno zrela da preuzme punu odgovornost za svog sina. U jednom videu napisala je: "Možda sam mama tinejdžerica, ali barem ne plaćam dadilju svaki vikend kako bih izašla van. Radije bih provodila vrijeme s njim nego bila vani, ljudi nemaju svoje prioritete posložene." Mnogi su pohvalili mladu mamu jer je svoju priču podijelila na društvenim mrežama. Jedna je osoba napisala: "Tako dobra mama." Druga je osoba komentirala: "Ponosan sam na tebe i na to koliko si zrela i odgovorna."

Međutim, neki korisnici nisu bili baš oduševljeni. "Mora da je jako čudno imati malo dijete u isto vrijeme kad i tvoji roditelji", komentirala je treća osoba. "Čekaj, tvoj sin i tvoja sestra su istih godina?! To je tako čudno!" , šokirala se četvrta osoba, dok je peta tvrdila da njezini roditelji ne bi bili toliko popustljivi i blagi da se njoj isto dogodilo u toj dobi.

