Stjuardesa otkrila najbolje vrijeme za korištenje toaleta u avionu: 'Izbjeći ćete gužvu'

Putovanje avionom, osobito na dugim letovima, zahtijeva određenu razinu prilagodbe i strpljenja, a jedan od često zanemarenih, ali vrlo važnih aspekata je upotreba toaleta. Iako se možda čini kao trivijalna tema, korištenje avionskog toaleta nosi niz praktičnih i higijenskih izazova, od redova i ograničenog prostora do pitanja kada je najbolje vrijeme za odlazak jer prosječni avion ima otprilike jedan WC na svakih 60 putnika. Zbog toga što je zabranjeno ustajanje tijekom polijetanja i slijetanja, kao i kada postoje turbulencije, dugi redovi za WC često mogu biti problem.

No, stjuardesa je otkrila dva idealna vremena za obavljanje nužde na dugom letu, kao i kada bi toalet trebalo izbjegavati. Prema riječima Sarah B, najbolje je ne ići na toalet nakon drugog obroka kao što to većina putnika obično radi jer se on obično poslužuje 60 do 90 minuta prije slijetanja, što znači da postoji velika vjerojatnost stvaranja dugih redova, pa čak i mogućnost da uopće ne stignete otići na toalet prije nego se ponovno upali znak za vezanje pojasa, piše Daily Mail. "Čim objave da će avion uskoro sletjeti, svi trče na WC. Također mnogi odmah nakon jela pohrle u toalet, a tada se mogu 'zaglaviti' iza kolica kojima se skupljaju posluženi obroci, što im otežava povratak na svoja sjedala", objasnila je Sarah.

Umjesto toga, Sarah je preporučila korištenje toaleta odmah nakon što je završena prva podjela obroka jer tada većina putnika gleda filmove na ekranima ili se priprema za spavanje. Njezin drugi prijedlog je da idete na toalet neposredno prije objave slijetanja da biste izbjegli gužvu, ali to zahtijeva praćenje karte leta na ekranu.

No, Rani Cheema, putnička trenerica i konzultantica koja redovito sudjeluje u dugim letovima, također je dodala svoje trikove za situaciju s toaletom u avionu. Predložila je korištenje toaleta prije polijetanja aviona. "Koristim toalet što je više puta moguće prije nego što uđem u avion", rekla je.

Rani je također objasnila da koristi toalet kada većina ljudi spava, a njezin glavni savjet je da se uputite prema toaletu na stražnjem dijelu aviona ako ne želite čekati u redu.