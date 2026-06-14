Zašto neki ugostitelji vješaju vrećice pune vode?

Iako su danas sve rjeđi prizor, ako ste ih ugledali, sigurno ste se zapitali čemu služe vrećice s vodom koje vise iznad vrata ili na terasama ugostiteljskih objekata i mesnica. Suprotno popularnom mišljenju, ne služe za hlađenje prostora niti za skupljanje kišnice. Njihova je svrha, barem prema uvriježenom vjerovanju, držati muhe podalje od prostora u kojima ljudi borave ili jedu. Zbog toga se ovakve vrećice mogu vidjeti na ulazima u restorane, stajama, mesnicama, dvorištima i brojnim drugim objektima.

Neki u vodu ubacuju i nekoliko kovanica, vjerujući da se tako pojačava učinak. Teorija koja stoji iza ovog trika kaže da se svjetlost prolaskom kroz vodu lomi i stvara refleksije koje zbunjuju muhe. Budući da insekti imaju složene oči osjetljive na svjetlosne promjene, smatra se da im takvi odsjaji otežavaju orijentaciju pa izbjegavaju područje u blizini vrećice.Unatoč popularnosti ovog trika, znanstveni dokazi koji bi potvrdili njegovu učinkovitost zasad ne postoje.

Entomologinja Emma Grace Crumbley istaknula je da nema dovoljno dokaza koji bi upućivali na to da vrećice s vodom predstavljaju učinkovitu metodu kontrole muha, prenosi The Spruce. Dodala je da bi u nekim slučajevima vrećice mogle imati i suprotan učinak. Kondenzacija na površini vrećice ili eventualno curenje vode mogu privući insekte koji traže izvor vlage. Ova stručnjakinja tvrdi da postoje pouzdaniji načini za smanjenje broja muha oko doma. Preporučuje redovito uklanjanje ostataka hrane i otpada, držanje kanti za smeće zatvorenima te uklanjanje izvora stajaće vode u blizini kuće. Biljke poput mente, bosiljka i lavande svojim mirisom mogu odbijati insekte pa ih možete posaditi u blizini ulaza ili terase. Kao jedno od rješenja navodi se i korištenje eteričnih ulja ovih biljaka na mjestima gdje se muhe najčešće pojavljuju.

Unatoč nedostatku čvrstih dokaza, vrećice s vodom i dalje su vrlo raširena metoda u mnogim dijelovima svijeta. Dok jedni tvrde da im godinama uspješno pomažu u borbi protiv muha, drugi smatraju da je riječ tek o narodnom triku bez stvarnog učinka. Zbog jednostavne primjene i gotovo nikakvog troška, mnogi ga i dalje nastavljaju koristiti, unatoč nedostatku dokaza o njegovoj učinkovitosti.