Medicinska sestra otkrila 'strašne' stvari koje se događaju vašem tijelu prije smrti

Medicinska sestra podijelila je neke zapanjujuće činjenice o tome što se događa s vašim tijelom kada se približavate kraju života. Također je savjetovala koje stvari imati kod sebe ako voljena osoba umre. 41-godišnja Julie McFadden registrirana je medicinska sestra u Los Angelesu koja se specijalizirala za hospicijsku skrb, piše Mirror. Stekla je milijune sljedbenika na društvenim mrežama dijeleći svoja iskustva kako bi pomogla u uklanjanju straha i nepoznanica oko smrti i umiranja. Nedavno je otkrila što se događa s tijelom kad srce prestane kucati. Julie objašnjava zašto ljudi mogu vršiti nuždu, imati pjenu na ustima ili vikati u svojim posljednjim trenucima.

Također je podijelila koje stvari je dobro imati kod sebe ako ostanete s voljenom osobom u to vrijeme. Rekla je: ‘Tijelo može učiniti neke čudne stvari na kraju života, što može uplašiti mnoge ljude pa mi dopustite da objasnim zašto se to događa i što možemo učiniti u vezi toga’. Julie je objasnila da naša tijela imaju prirodne mehanizme koji pomažu u smanjenju količine tekućine. Rekla je: ‘Dakle, svi mi imamo sfinktere u našem tijelu koji zadržavaju tekućine, tako da u osnovi u našem želucu ima puno tekućina koje pomažu razgraditi hranu te se stvari još uvijek proizvode dok netko umire’.

‘Malo se usporava, ali ovisno o nečijoj bolesti - od čega umire - ponekad se proizvodi više’, dodaje. Julie je istaknula da se sfinkteri počinju skupljati, kad ste pred smrti, što uzrokuje izlazak tekućine: ‘I zato kad ljudi udahnu posljednji put i umru, neki će ljudi imati stolicu’.

Julie je dodala: ‘Još jedna stvar koju ljudi mogu vidjeti da izlazi iz nečijih usta i nosa je pjenasta slina’. Također je primijetila da postoje neke mjere koje možete poduzeti kako biste pomogli voljenoj osobi, namještanje ih u položaj pod kutom od 90 stupnjeva ili okretanje na bok.

Objasnila je i da obično postoji nekoliko znakova da su stigli nečiji posljednji trenutci, uključujući škrgutanje zubima, režanje, vrištanje ili deranje. Rekla je: ‘Posljednji uzvik, pravljenje grimasa koje izgledaju kao da viču, ali ništa ne izlazi - poput tihog vriska. Smrt je neuredna’.

Julie je također podijelila nekoliko korisnih savjeta o tome koje stvari trebate imati uza sebe ako se brinete za voljenu osobu koja je na kraju života. Objasnila je da će spužvica za čišćenje lica, posebno oko usta, uložaka za krevet i tamnih ručnika učiniti iskustvo neznatno manje traumatičnim.