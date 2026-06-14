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Važna je umjerenost!

Znanstvenici otkrili: Mnogima omiljena jutarnja navika dobra je za vaše mentalno zdravlje

shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
14.06.2026.
u 08:00

Odlične vijesti za sve ljubitelje kave! Istraživanje je pokazalo da umjereno ispijanje kave smanjuje rizik od depresije i anksioznosti.

Kava na dan, tjera doktora iz kuće van! Znanstvena studija otkrila je nešto što će se svidjeti onima koji ne mogu popiti manje od dvije ili tri kave dnevno. Istraživanje koje su proveli znanstvenici za UK Biobank, stranicu na kojoj su dostupni podaci o zdravlju stanovnika Ujedinjenog Kraljevstva, pokazalo se da unos dvije do tri šalica kave pomaže protiv depresije i anksioznosti. Na temelju anketa koje je ispunilo više od 150 000 ispitanika, zaključili su da ispijanje dvije ili tri šalice crne kave ili kave s mlijekom bez šećera, može znatno popraviti vaše raspoloženje i motivaciju, te smanjiti rizik razvoja anksioznosti i depresije.

Ispitanici koji redovno piju šalicu ili dvije kave, rjeđe su se nosili s problemima povezanim uz mentalno zdravlje. Suprotno ovim podacima, prekomjerni unos kave od 4 i više šalica, povezan je s lošijim mentalnim stanjem i čestim osjećajima nervoze. Kofein u kavi djeluje kao stimulans koji pojačava hormone povezane s raspoloženjem poput dopamina, pri čemu kava s kofeinom pruža više zaštitnih prednosti od kave bez kofeina. Dakle, kava pozitivno utječe na vaše raspoloženje, a njezina protuupalna svojstva i antioksidansi podržavaju ključne moždane procese.

Nedavne studije predlažu da bi kava mogla biti korisna i za održavanje zdravog crijevnog mikrobioma, što utječe i na zdravlje mozga te emocionalnu regulaciju, prenosi Nature. Naravno, rezultati ovih studija ne bi trebali biti izgovor za pretjerani unos ili korištenje kave kao lijeka za loše mentalno stanje. Iako postoji povezanost između redovne konzumacije i boljeg raspoloženja, važno se ne oslanjati samo na kofein ako imate problema s depresijom. Također, dnevno ispijanje više od jedne kave može imati loš utjecaj na osobe s određenim zdravstvenim stanjima, poput visokog krvnog tlaka, srčanih problema, depresije i anksioznosti
 

Ključne riječi
anksioznost depresija rezultati istraživanja mentalno zdravlje pijenje kave

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