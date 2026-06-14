Krem juha od poriluka: Jednostavan recept za lagan i ukusan obrok

Kada poželite nešto lagano i hranjivo krem juha od poriluka uvijek je odličan izbor. Nježna tekstura, bogat okus povrća i dašak vrhnja čine je savršenim predjelom ili laganom večerom. Uz hrskave krutone i nekoliko kapi maslinova ulja, ova jednostavna juha pretvara se u pravi mali gastronomski užitak.

Sastojci:

3 do 4 veća poriluka

1 crveni luk

1 manja mrkva

oko 70 ml vrhnja za kuhanje

1 povrtna kocka

30 g maslaca

sol i papar po želji

Za posluživanje (po želji)

prepečene kockice kruha (krutoni)

nekoliko kapi maslinova ulja

sjemenke po izboru

Priprema: U većem loncu otopite maslac na laganoj vatri. Dodajte poriluk narezan na kolutiće (koristite bijeli dio), sitno nasjeckani crveni luk i naribanu ili sitno narezanu mrkvu. Povrće pirjajte nekoliko minuta, uz povremeno miješanje, dok ne omekša. Ako je potrebno, podlijte s malo vode kako se sastojci ne bi primili za dno lonca. U međuvremenu pripremite temeljac tako da povrtnu kocku otopite u oko 1,5 litara vruće vode. Temeljac ulijte u lonac s povrćem i pustite da juha kratko prokuha. Maknite lonac s vatre pa juhu usitnite štapnim mikserom dok ne dobijete glatku i kremastu teksturu. Vratite juhu na laganu vatru, dodajte vrhnje za kuhanje te začinite solju i paprom prema ukusu. Kuhajte još tri do četiri minute uz lagano miješanje. Poslužite toplu, uz hrskave krutone, nekoliko kapi kvalitetnog maslinova ulja i omiljene sjemenke za dodatnu teksturu i okus.