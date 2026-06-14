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Krem juha od poriluka: Jednostavan recept za lagan i ukusan obrok

VL
Autor
Ana Hajduk
14.06.2026.
u 09:00

Zdrav i ukusan obrok gotov za pola sata.

Kada poželite nešto lagano i hranjivo krem juha od poriluka uvijek je odličan izbor. Nježna tekstura, bogat okus povrća i dašak vrhnja čine je savršenim predjelom ili laganom večerom. Uz hrskave krutone i nekoliko kapi maslinova ulja, ova jednostavna juha pretvara se u pravi mali gastronomski užitak.

Sastojci:

  • 3 do 4 veća poriluka
  • 1 crveni luk
  • 1 manja mrkva
  • oko 70 ml vrhnja za kuhanje
  • 1 povrtna kocka
  • 30 g maslaca
  • sol i papar po želji
  • Za posluživanje (po želji)
  • prepečene kockice kruha (krutoni)
  • nekoliko kapi maslinova ulja
  • sjemenke po izboru

Priprema: U većem loncu otopite maslac na laganoj vatri. Dodajte poriluk narezan na kolutiće (koristite bijeli dio), sitno nasjeckani crveni luk i naribanu ili sitno narezanu mrkvu. Povrće pirjajte nekoliko minuta, uz povremeno miješanje, dok ne omekša. Ako je potrebno, podlijte s malo vode kako se sastojci ne bi primili za dno lonca. U međuvremenu pripremite temeljac tako da povrtnu kocku otopite u oko 1,5 litara vruće vode. Temeljac ulijte u lonac s povrćem i pustite da juha kratko prokuha. Maknite lonac s vatre pa juhu usitnite štapnim mikserom dok ne dobijete glatku i kremastu teksturu. Vratite juhu na laganu vatru, dodajte vrhnje za kuhanje te začinite solju i paprom prema ukusu. Kuhajte još tri do četiri minute uz lagano miješanje. Poslužite toplu, uz hrskave krutone, nekoliko kapi kvalitetnog maslinova ulja i omiljene sjemenke za dodatnu teksturu i okus.
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