Krem juha od poriluka: Jednostavan recept za lagan i ukusan obrok

Kada poželite nešto lagano i hranjivo krem juha od poriluka uvijek je odličan izbor. Nježna tekstura, bogat okus povrća i dašak vrhnja čine je savršenim predjelom ili laganom večerom. Uz hrskave krutone i nekoliko kapi maslinova ulja, ova jednostavna juha pretvara se u pravi mali gastronomski užitak.
Sastojci:
- 3 do 4 veća poriluka
- 1 crveni luk
- 1 manja mrkva
- oko 70 ml vrhnja za kuhanje
- 1 povrtna kocka
- 30 g maslaca
- sol i papar po želji
- Za posluživanje (po želji)
- prepečene kockice kruha (krutoni)
- nekoliko kapi maslinova ulja
- sjemenke po izboru
Priprema: U većem loncu otopite maslac na laganoj vatri. Dodajte poriluk narezan na kolutiće (koristite bijeli dio), sitno nasjeckani crveni luk i naribanu ili sitno narezanu mrkvu. Povrće pirjajte nekoliko minuta, uz povremeno miješanje, dok ne omekša. Ako je potrebno, podlijte s malo vode kako se sastojci ne bi primili za dno lonca. U međuvremenu pripremite temeljac tako da povrtnu kocku otopite u oko 1,5 litara vruće vode. Temeljac ulijte u lonac s povrćem i pustite da juha kratko prokuha. Maknite lonac s vatre pa juhu usitnite štapnim mikserom dok ne dobijete glatku i kremastu teksturu. Vratite juhu na laganu vatru, dodajte vrhnje za kuhanje te začinite solju i paprom prema ukusu. Kuhajte još tri do četiri minute uz lagano miješanje. Poslužite toplu, uz hrskave krutone, nekoliko kapi kvalitetnog maslinova ulja i omiljene sjemenke za dodatnu teksturu i okus.