Ovaj simptom koji se pojavljuje na stopalima može signalizirati zatajenje srca, bolest jetre ili krvne ugruške

Povremeno oticanje stopala i gležnjeva najčešće nije razlog za paniku – osobito nakon dugog hodanja, stajanja ili tijekom toplih dana. Dovoljno je malo odmora s podignutim nogama i sve se vraća u normalu. No, ako oteklina potraje, to može biti upozorenje na ozbiljniji problem koji ne treba ignorirati, prenosi Express.co.

Liječnici s Medicinskog fakulteta Harvard upozoravaju da trajna oteklina stopala, poznata i kao edem, može biti rani znak zatajenja srca, bolesti bubrega, jetre ili čak krvnih ugrušaka. “Ako oticanje ne prolazi, važno je otkriti uzrok jer može biti znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema”, poručuju stručnjaci. Duboka venska tromboza (DVT) nastaje kada se krvni ugrušak formira u veni, najčešće u nozi. To može ometati povrat krvi prema srcu, uzrokujući oticanje, bol i crvenilo. Ako se ugrušak otkine, može dospjeti do pluća i izazvati plućnu emboliju – stanje opasno po život.

Znakovi na koje treba obratiti pozornost:

oticanje samo jedne noge

bol i toplina u zahvaćenom području

crvenilo ili tamnija koža

vene koje su tvrde ili bolne na dodir.

Harvardovi stručnjaci upozoravaju: “Novo oticanje samo jedne noge uvijek zahtijeva pregled liječnika.”

Zatajenje srca: Kod zatajenja srca, srce ne pumpa dovoljno učinkovito pa se krv zadržava u venama nogu. Višak tekućine tada “curi” u tkiva i uzrokuje oteklinu. Ostali simptomi na koje treba paziti:

kratak dah i umor

vrtoglavica

uporan noćni kašalj

napuhnut trbuh

gubitak apetita

ubrzan ili nepravilan rad srca.

Bolest jetre: Bolesti jetre, poput ciroze, mogu smanjiti razinu proteina albumina u krvi. Tada tekućina iz krvnih žila prelazi u tkiva, uzrokujući oticanje nogu, ruku, pa čak i lica. Mogući simptomi bolesti jetre:

stalni umor

žutilo kože i očiju (žutica)

svrbež kože

gubitak apetita

mučnina ili povraćanje.

Bolest bubrega: Ako bubrezi ne mogu pravilno uklanjati višak tekućine, ona se nakuplja u tijelu – što može rezultirati oteklim stopalima i gležnjevima. Ostali simptomi bolesti bubrega:

učestalo mokrenje, osobito noću

krv u mokraći

umor i nesanica

grčevi u mišićima

svrbež kože.