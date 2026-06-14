Ovaj simptom koji se pojavljuje na stopalima može signalizirati zatajenje srca, bolest jetre ili krvne ugruške

Povremeno oticanje stopala i gležnjeva najčešće nije razlog za paniku – osobito nakon dugog hodanja, stajanja ili tijekom toplih dana. Dovoljno je malo odmora s podignutim nogama i sve se vraća u normalu. No, ako oteklina potraje, to može biti upozorenje na ozbiljniji problem koji ne treba ignorirati, prenosi Express.co.
Liječnici s Medicinskog fakulteta Harvard upozoravaju da trajna oteklina stopala, poznata i kao edem, može biti rani znak zatajenja srca, bolesti bubrega, jetre ili čak krvnih ugrušaka. “Ako oticanje ne prolazi, važno je otkriti uzrok jer može biti znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema”, poručuju stručnjaci. Duboka venska tromboza (DVT) nastaje kada se krvni ugrušak formira u veni, najčešće u nozi. To može ometati povrat krvi prema srcu, uzrokujući oticanje, bol i crvenilo. Ako se ugrušak otkine, može dospjeti do pluća i izazvati plućnu emboliju – stanje opasno po život.
Znakovi na koje treba obratiti pozornost:
- oticanje samo jedne noge
- bol i toplina u zahvaćenom području
- crvenilo ili tamnija koža
- vene koje su tvrde ili bolne na dodir.
Harvardovi stručnjaci upozoravaju: “Novo oticanje samo jedne noge uvijek zahtijeva pregled liječnika.”
Zatajenje srca: Kod zatajenja srca, srce ne pumpa dovoljno učinkovito pa se krv zadržava u venama nogu. Višak tekućine tada “curi” u tkiva i uzrokuje oteklinu. Ostali simptomi na koje treba paziti:
- kratak dah i umor
- vrtoglavica
- uporan noćni kašalj
- napuhnut trbuh
- gubitak apetita
- ubrzan ili nepravilan rad srca.
Bolest jetre: Bolesti jetre, poput ciroze, mogu smanjiti razinu proteina albumina u krvi. Tada tekućina iz krvnih žila prelazi u tkiva, uzrokujući oticanje nogu, ruku, pa čak i lica. Mogući simptomi bolesti jetre:
- stalni umor
- žutilo kože i očiju (žutica)
- svrbež kože
- gubitak apetita
- mučnina ili povraćanje.
Bolest bubrega: Ako bubrezi ne mogu pravilno uklanjati višak tekućine, ona se nakuplja u tijelu – što može rezultirati oteklim stopalima i gležnjevima. Ostali simptomi bolesti bubrega:
- učestalo mokrenje, osobito noću
- krv u mokraći
- umor i nesanica
- grčevi u mišićima
- svrbež kože.
Kada posjetiti liječnika
Odmah se obratite liječniku ako oteklina traje dulje od nekoliko dana, zahvaća samo jedno stopalo, ostavlja udubljenje kad pritisnete prstom ili je popraćena bolom, crvenilom ili promjenom boje kože. “Nemojte sami postavljati dijagnozu. Ponekad je oteklina prvi znak ozbiljne bolesti srca, bubrega ili jetre”, upozoravaju stručnjaci s Harvarda. Iako otečena stopala ne moraju uvijek značiti problem, važno je reagirati na vrijeme – posebno ako se pojavljuju bez očitog razloga. Tijelo rijetko “viče” bez razloga, a ponekad upravo mala promjena, poput otečenog stopala, može biti prvi signal da nešto nije u redu.Možda vam se čine mali i nevažni, ali doktori upozoravaju da ove simptome nikada ne biste trebali ignorirati