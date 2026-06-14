Muči vas nadutost nakon jela? Izbjegnite to uz ovih 7 provjerenih trikova
Nadutost nakon jela česti je problem koji može uzrokovati nelagodu, bol u trbuhu i osjećaj težine. Pojavljuje se kada se u probavnom sustavu nakuplja plin ili se hrana sporije probavlja, što može biti posljedica prehrambenih navika, brzog jedenja ili osjetljivosti na određene namirnice. Jedan je liječnik otkrio sedam savjeta za ublažavanje nadutosti nakon obroka. Nadutost je česti problem koji iskusi otprilike 25 posto zdravih osoba u nekom trenutku.
Ako nadutost traje dulje od tri tjedna, preporučljivo je potražiti liječnički savjet jer bi mogla ukazivati na ozbiljnije stanje. No, u većini slučajeva jednostavne promjene prehrambenih navika mogu pomoći u smanjenju nadutosti. Gastroenterolog dr. Saurabh Sethi podijelio je svoje najbolje savjete za smanjenje simptoma nadutosti sa svojih 1,4 milijuna pratitelja na Instagramu, a sve se to može primijeniti kod kuće, piše Express.co.uk.
1. Jedite polako i temeljito žvačite: Dr. Sethi je objasnio da prebrzo jedenje može dovesti do zadržavanja zraka u želucu, što rezultira nadutošću. Savjetovao je ljudima da dobro žvaču hranu i da odlože pribor za jelo između zalogaja da bi usporili tempo jedenja, omogućujući tijelu da počne probavljati hranu prije sljedećeg zalogaja.
2. Izbjegavajte gazirana pića: Dr. Sethi je otkrio da vaš izbor pića može biti jednako utjecajan na nadutost kao i sama hrana, te je savjetovao ljudima da izbjegavaju gazirana pića. "Sok, gazirana voda i pivo oslobađaju ugljikov dioksid u crijevima", rekao je liječnik. To može izazvati nadutost jer se ugljikov dioksid zadržava u želucu i probavnom traktu, što rezultira osjećajem punoće i pritiska i često je popraćeno podrigivanjem. Umjesto toga, preporučio je da se držite obične vode i biljnih čajeva jer oni neće izazvati istu nadutost i nelagodu, a mogu čak i pomoći u ublažavanju simptoma nadutosti.
3. Izbjegavajte umjetna sladila: Za svoju treću preporuku, dr. Sethi je istaknuo da umjetna sladila, uključujući sorbitol, ksilitol i maltitol, sadrže šećerne alkohole koji mogu proći kroz fermentaciju u debelom crijevu. Iako to ne predstavlja opasnost, napomenuo je da može izazvati plinove i grčeve u trbušnoj regiji. To se događa jer tijelu teško pada potpuno probaviti ih, što dovodi do fermentacije u crijevima i promjena u crijevnoj mikrobioti. Kao posljedica, mnogi proizvodi koji sadrže ove zaslađivače upozoravaju na moguće laksativno djelovanje ako se konzumiraju u prevelikim količinama. Iz tog razloga, možda je dobro izbjegavati dijetalne verzije gaziranih pića, slastice bez šećera i "light" proizvode da bi se utvrdilo smanjuju li se simptomi nadutosti.
4. Povećajte unos vlakana: Još jedna metoda za rješavanje problema nadutosti je uključivanje više vlaknaste hrane u prehranu, uključujući cjelovite žitarice, kruh od cjelovitih žitarica i tjesteninu, povrće, voće, grah i orašaste plodove. No, izbjegavajte naglo dodavanje prekomjernih količina, jer brzo konzumiranje previše vlakana, posebno ako obično konzumirate minimalno vlakana, može izazvati prekomjernu fermentaciju u vašem sustavu, što potencijalno može uzrokovati dodatnu nelagodu. "Unos vlakana povećajte polako i kombinirajte s dvije do tri litre vode dnevno", preporučio je dr. Sethi.
5. Prošećite nakon obroka: Iako može biti privlačno "srušiti se" na kauč ili leći u krevet nakon obroka, to je zapravo najgora stvar koju možete učiniti ako se borite s nadutošću. Ležanje izaziva refluks kiseline (žgaravicu) dok se želučana kiselina vraća u jednjak, što rezultira nelagodom, nadutošću i potencijalnom iritacijom. Umjesto toga, preporučljivo je prošetati, čak i kratko, da biste poboljšali probavu. "Čak i šetnja od 10 minuta nakon jela ubrzava probavu i pomaže plinovima da se lakše kreću kroz tijelo", objasnio je dr. Sethi.
6. Pratite veličinu porcija: Iako je jednostavno pretjerati s raznom hranom, posebno tijekom posebnih prigoda, to može rezultirati prejedanjem, a da toga niste ni svjesni. Umjesto toga, dr. Sethi je potaknuo ljude da prate veličinu porcija obroka i podijele ih na manje porcije. "Veliki obroci rastežu vaš želudac i usporavaju pražnjenje. Pokušajte s manjim, uravnoteženim obrocima raspoređenim tijekom dana", objasnio je liječnik.
7. Upravljajte razinom stresa: Na kraju, možda vaša prehrana ne uzrokuje nadutost i nelagodu, već bilo koji stres koji doživljavate. Stres može utjecati na snažnu vezu crijeva i mozga, aktivirajući tjelesni odgovor "bori se ili bježi", mijenjajući crijevne bakterije i utječući na brzinu probave, što može rezultirati plinovima, grčevima, probavnim smetnjama, zatvorom ili proljevom. "Stres steže crijeva i pogoršava nadutost. Pokušajte duboko disati, meditirati ili praviti kratke pauze tijekom dana", zaključio je dr. Sethi.