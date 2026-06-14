Muškarci ga smatraju romantičnim, a žene velikom crvenom zastavicom: Ovo je ponašanje koje uništava veze

Romantične geste poput cvijeća, doručka u krevetu ili drugih znakova pažnje često se smatraju pokazateljima ljubavi i poštovanja, ali kada je riječ o poželjnim osobinama u vezi, mnoge žene tvrde da muškarci jednu karakteristiku često pogrešno smatraju vrlinom. Rasprava na Redditu otkrila je da mnogim ženama nije privlačno kada se partner slaže sa svim njihovim mišljenjima i željama bez ikakvog pogovora. Jedna korisnica napisala je da muškarci često misle kako je potpuno slaganje sa svakom partneričinom odlukom romantično, no ona smatra da to nije znak zdrave veze. „Zdrava romantična veza uključuje zabavno zadirkivanje, razmjenu mišljenja i zrele razgovore čak i kada postoji neslaganje“, napisala je. Dio korisnica složio se da ih ova osobina s vremenom počne frustrirati. „Želim biti u vezi s drugom osobom, a ne sa svojim odrazom u ogledalu“, napisala je jedna korisnica.

Stručnjaci ističu da stalno prepuštanje odluka drugoj osobi može stvoriti dodatno opterećenje u vezi. Terapeutkinja za parove Heather Garbutt za Metro je objasnila da većina žena želi partnera koji aktivno sudjeluje u vezi i pokazuje interes za zajedničke odluke. „Stalno odlučivanje kamo ići, što raditi ili kako riješiti određeni problem može postati iscrpljujuće.“ Dodaje da muškarci ponekad izbjegavaju iznositi svoje mišljenje jer ne vole sukobe ili donošenje odluka. U nekim vezama s vremenom se razvije obrazac u kojem jedna osoba preuzima većinu organizacije i planiranja, dok se druga postupno povlači iz procesa donošenja odluka.

Seksualna edukatorica Lisa Opel smatra da su mnogi muškarci kroz filmove i popularnu kulturu naučili kako je automatsko slaganje s partnericom znak romantike. „Kako veze postaju ravnopravnije, mnoge žene žele partnera, a ne osobu koja na sve odgovara potvrdno. Problem nije u slaganju samom po sebi, nego u nedostatku iskrenog sudjelovanja“, rekla je. Stručnjakinje naglašavaju da je otvorena komunikacija ključ uspješne veze. Razgovori o očekivanjima, željama i granicama mogu spriječiti nezadovoljstvo koje se s vremenom nakuplja u dugotrajnim vezama, a prebacivanje odgovornosti za svaku odluku na partnera moglo bi imati ozbiljne posljedice za odnos i međusobno poštovanje.

Heather Garbutt smatra da je važno jasno reći što vam nedostaje umjesto da nabrajate partnerove pogreške. Predlaganje zajedničkih planova, preuzimanje dijela odgovornosti i izražavanje vlastitog mišljenja male su promjene koje mogu značajno poboljšati odnos. „Zdravi parovi mogu se ne slagati, imati različite preferencije i pritom ostati povezani. Mogućnost da izrazite različita stajališta i zajedno pronađete rješenje često je mnogo snažniji pokazatelj bliskosti od stalnog slaganja samo kako biste izbjegli sukob“, zaključila je.

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