Zašto od sladoleda boli glava, a čaša vode pomaže više od tablete

Svi smo imali taj "uhoh" osjećaj. Nešto nije sasvim u redu. Postoji stezanje, maglovitost. Trideset minuta kasnije je drugačije. Sada je glavobolja. Unatoč onome što možda mislimo u tom trenutku, potrebna nam je bol. Bol ne samo da nam govori da nešto nije u redu, već nas štiti, prenosi Daily Mail.

Mozak radi pod strogim parametrima, a kako upotrebljavate djeliće, protok krvi tamo se preusmjerava kako bi mu se dala energija i kisik koji trebaju za funkcioniranje. Bol se događa kada dođe do poremećaja između onoga što vaš mozak treba i onoga što vaš krvožilni sustav, koji nosi krv oko sebe, može donijeti. Ako se to dogodi, krvne žile se šire kako bi brzo donijele više krvi, a to previše rasteže njihove stijenke, povlačeći se za receptore za bol koji ih postavljaju i uključuju.

Neuroznanstvenica Amanda Ellison objasnila je koji su uobičajeni uzroci glavobolje:

Dehidracija

Prije nego što posegnete za tabletama protiv boli, prvo biste trebali popiti čašu vode. Najčešći uzrok većine glavobolja je dehidracija.

Količina vode u našem organizmu kontrolirana je hipotalamusom, dio mozga koji služi za davanje naredbi svim nesvjesnim funkcijama tijela, poput znojenja i razine hormona. Također pokreće i našu žeđ, a ako u krvi nemamo dovoljno vode da se rješavamo toksina iz bubrega, bubrezi će vodu uzimati iz ostatka tijela. Naš mozak u sebi sadrži 1,4 litara vode, koja čeka na korištenja u kriznim situacijama.

Stoga, ako niste konzumirali dovoljno vode, vaš mozak se smanji, što pokreće receptore boli u mozgu. Uzimanje tablete će smanjiti bol, ali neće riješiti problem.

Stres

Ako imate osjećaj da vam je oko glave omotana elastična traka, a na vrhu glave vam sjedi uteg, vjerojatno je riječ o tenzijskoj glavobolji uzrokovanoj stresom. Stres je reakcija našeg tijela na događaje koje naš mozak vidi kao prijetnju. Postoji nekoliko načina na koje nam stres uzrokuje glavobolju.

Zbog otpuštanja hormona adrenalina smanjuje se protok krvi prema ekstremitetima. To je razlog zašto ljudi problijede kad se prestraše. No adrenalin također povećava protok krvi do vitalnih organa, poput mozga, što uzrokuje proširenje krvnih žila i aktivira receptore za bol.

Stres također uzrokuje stezanje mišića, što uzrokuje stalno korištenje energije i kisika. Tijelo na stres reagira tako što otpušta nitrični oksid kako bi otpustio krvne žile, što nas čini osjetljivijim na bolove u glavi i vratu.

Sladoled

Probadajuća glavobolja uzrokovana jedenjem nečeg hladnog često se naziva sladoledna glavobolja ili ‘brain freeze’, ali ona zapravo nije povezana s mozgom. Nju uzrokuju osjetilni receptori na nepcu.

Ako nešto pojedemo prebrzo, aktiviramo snop živčanih završetaka koji prenose signal za bol od glave i lica prema mozgu. Također, krvne žile nam se proširuju kako bi vratili normalnu tjelesnu temperaturu te popravili štetu koju je uzrokovala hladnoća, što onda stimulira receptore za bol. No zašto bol osjećamo u glavi, a ne u ustima?

Trigeminalni živac u mozak prenosi informaciju o boli, gdje se ta informacija stapa s drugim informacijama iz različitih područja lica. Naš senzorni sustav ne može razlikovati te poruke, stoga često osjećamo bol u glavi. Dobra vijest je što je ta bol kratkotrajna.

