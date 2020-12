Žarulje, grad ili linije: Ono što prvo vidite otkriva puno o vašoj osobnosti!

Ovakvi testovi mogu vam otkriti puno o vašem karakteru, pa čak i neke stvari kojih možda niste svjesni. Sve što trebate je kratko pogledati ilustraciju ispod i potražiti pojam koji ste prvi ugledali.

Žarulje

Ako ste prvo vidjeli žarulje, to je dobar znak - svjetlost je povezana s duhovnošću. Vi ste sretni i ispunjeni, volite svoj život, ono što radite i ljude sa kojima živite. Osim toga, to otkriva i da ste osoba koja je odlična u kontroli vlastitih emocija, što je put do uspjeha jer ste skloni visokim ciljevima i do njih koračate bez primisli o odustajanju - i u poslovnom i privatnom životu.



Grad

Volite onaj osjećaj bezbrižnosti i topline, pažljivi ste prema okolini, a životne poteze formirate na temelju prijašnjeg iskustva. Možda biste trebali malo manje razmišljati o prošlosti jer vas to koči u tome da idete naprijed i napredujete u životu.



Žute linije

Za vas se može reći da ste impulzivna i direktna osoba koja svojim ponašanjem zna povrijediti druge, iako to ne radite svjesno. Vama je teško skrivati emocije i ne izgovoriti ono što vam ne na pameti, a mnogi na takvu direktnost nisu navikli. Možda biste to trebali promijeniti.



Žute točke

Pomalo lijeni, sve obaveze ostavljate za kasnije ili sutradan. Oko vas je puno započetog, ali nedovršenog posla i nedorečenih razgovora. Želite li doći do unutarnjeg mira te osjećaja zadovoljstva i ispunjenosti, ne odgađajte stvari. Dovršite jednu po jednu i izgovorite sve ono što je ostalo nedorečeno.

