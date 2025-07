Zaprosio je djevojku prstenom pokojne sestre: 'Previše je škrt da bi kupio novi?'

Prosidba je jedan od najposebnijih i najintimnijih trenutaka u životu dvoje ljudi. To je trenutak ispunjen emocijama, iščekivanjem i nadom, kada partneri izražavaju svoju ljubav i želju za zajedničkom budućnošću. Upravo zbog svoje važnosti, prosidba bi trebala biti osobna i iskrena, odraz jedinstvene veze između dvoje ljudi. U sada već viralnoj objavi na Redditu, jedna je djevojka objasnila da je njezin 7-godišnji brat ukrao sentimentalni prsten koji je ona čuvala od smrti njihove sestre i iskoristio ga da zaprosi svoju djevojku. "Nisam ga često nosila niti se njime hvalila, samo sam ga držala u kutijici i ponekad bih ga pogledala kad mi je sestra nedostajala", napisala je djevojka.

19-godišnja autorica izgubila je sestru sa šest godina, a prsten je među njezinim stvarima otkrila tek nekoliko godina kasnije. No, tijekom nedavnog obiteljskog okupljanja, bila je iznenađena kada je njezin brat iznenada kleknuo na jedno koljeno i otvorio kutijicu za prsten, otkrivajući njezinu uspomenu, piše New York Post. "Voljela bih da su barem pitali prije nego što su ga uzeli jer mi se činilo kao da ja zapravo nisam ni bitna", objasnila je. Još gora stvar je što su roditelji dali svoj blagoslov. "Ma daj, to je samo prsten. Nemoj biti dramatična", rekla je njezina mama. No, djevojka koja je objavila priču nije to htjela prihvatiti.

"Pukla" je i suočila se s bratom te je zahtijevala da vrati prsten, a tada je obiteljska svađa eskalirala. Brat ju je nazvao sebičnom, optužio je da je uništila prosidbu i bijesno otišao. Tinejdžerica je na kraju plakala u kupaonici. Kasnije ju je mama nazvala i pitala je li spremna ispričati se i kada je djevojka rekla ne, mama je spustila slušalicu. Rođakinja joj je kasnije poslala poruku rekavši da je potpuno u pravu. Mnogi korisnici Reddita također su stali na njezinu stranu.

"Prsten je u vašem posjedu već godinama. To je sentimentalni podsjetnik na vašu sestru, a ne ukradeno obiteljsko nasljeđe. Uzeo je prsten bez da te je pitao i iskoristio ga kao zaručnički za svoju djevojku koja, čini se, nikada nije upoznala vašu sestru", napisao je jedan korisnik. "Ukrao prsten od sestre koja ga je godinama uvala da bi ga dao svojoj zaručnici jer je previše škrt da bi kupio novi?", upitao je drugi.

Djevojka je objasnila da ne poznaje dovoljno dobro zaručnicu svog brata da bi predvidjela kako će reagirati, ali se nada da će razumjeti situaciju. "Željela bih da zna koliko mi znači", zaključila je 19-godišnjakinja.