Na ovoj optičkoj iluziji svi mogu pronaći kuću, ali samo oni s visokim IQ-om vide što nije u redu na slici

Zanimljiva optička iluzija zbunila je ljubitelje zagonetki, koji se muče otkriti što nije u redu s ovom fotografijom – no samo oni s iznimno visokim IQ-om mogu uočiti problem. Na prvi pogled, svi će primijetiti kuću na slici, no samo oni pažljiviji s oštrim okom za detalje mogu riješiti zagonetku unutar 23 sekunde, piše The Sun.

Slika prikazuje kuću s dva prozora, dimnjakom, ogradom, drvećem i brežuljcima u pozadini. Iako na prvi pogled izgleda sasvim jednostavno, nešto na slici ne odgovara stvarnosti. Možete li otkriti što je to? Iako zagonetka može djelovati izazovno, ključno je pomno promatrati svaki dio prizora. Skenirajte svaki centimetar slike jer imate samo 23 sekunde da pronađete rješenje.

Foto: 7 Second Riddles

Slikovne mozgalice poput ove testiraju vaše kritičko razmišljanje i vještine rješavanja problema, a poznato je da povećavaju inteligenciju i poboljšavaju koncentraciju. Prema istraživanju psihologa sa Sveučilišta u Glasgowu, promatranje optičkih iluzija može poboljšati vaš vid i pomoći vam u prepoznavanju malih detalja. Escape London tvrdi da zagonetke također mogu pospješiti rad mozga i smanjiti rizik od demencije.

Još uvijek niste pronašli što nije u redu na slici? Evo vam mala pomoć: pogledajte pažljivije smjer dima iz dimnjaka i drveća u pozadini. Ako ste uspjeli riješiti zagonetku unutar 23 sekunde – svaka čast! Ako ne, ne brinite - evo rješenja. Naime, dim iz dimnjaka i granje drveta kreću se u suprotnim smjerovima: