Imate li i vi oko sokolovo ? Samo oni sa savršenim vidom mogu uočiti žabu za 10 sekundi

Optičke iluzije i igre traženja skrivenih predmeta fasciniraju ljude svih dobnih skupina jer igraju na granici percepcije i stvarnosti. Promatrač je često uvjeren da vidi jedno, dok mozak u stvarnosti interpretira nešto sasvim drugo. Slično je i traženju nečega skrivenog u slici jer se oko fokusira na detalje, dok mozak pokušava pronaći ono što nije odmah očito. Takve vizualne zagonetke izazivaju našu pozornost, testiraju opažanje i istovremeno zabavljaju, potičući nas da pogledamo dublje i primijetimo ono što bi inače prošlo nezapaženo.

Mislite li da imate ono što je potrebno da uočite žabu koja se skriva u lišću u ovoj zamršenoj zagonetki? Možda izgleda jednostavno, ali postoji jedna velika kvaka, a to je da imate samo 10 sekundi da je riješite ako želite biti ubrojeni među najbolje, piše Mirror. Rješavanje zagonetki poput ove može vam pomoći da vježbate svoj um što je jednako važno kao i vježbanje ostatka vašeg tijela. Zagonetke ne samo da mogu pomoći u poboljšanju vaših kognitivnih funkcija, već i čine čuda kada je u pitanju izgradnja vaših vještina rješavanja problema, pa čak mogu pomoći u usporavanju početka degenerativnih bolesti poput demencije.

Slika je podijeljena na Redditu gdje je autor fotografije objasnio da je fotografirao otpalo lišće dok je bio na putovanju prije nekoliko mjeseci i da je isprva mislio da se ne vidi ništa osim smeđeg i zelenog lišća. No, bolje je pogledao fotografiju te je ostao zapanjen kada je ugledao žabu kako viri među lišćem. Zato je odlučio "izazvati" druge ljude da vide koliko brzo mogu pronaći vodozemca na fotografiji.

Ključ rješavanja zagonetki poput ove je vježba jer, što ih više rješavate, to će vaš mozak bolje razumjeti što tražiti. Ako i nakon 10 sekundi niste uspjeli pronaći žabu, ovo je savjet koji će vas usmjeriti na pravi put. Životinja koju tražite nalazi se na lijevoj strani fotografije dok je gledate. To znači da možete ignorirati sve s desne strane i usmjeriti svoju pretragu na specifičnije područje, što vam može donijeti veći uspjeh.

Ako niste uspjeli pronaći žabu, evo odgovora gdje se ona cijelo vrijeme "skrivala". Žaba se nalazi u gornjem lijevom kvadrantu slike, odmah iznad središta. Ako biste zamislili sat u središtu fotografije, žaba bi bila na oko 10 sati. U početku izgleda kao neupadljiv zeleni list, ali ako zumirate, moći ćete vidjeti oko, a možete čak i razaznati noge vodozemca koje vire iz tijela.