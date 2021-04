'Zabrinut sam da me moj dečko od osam mjeseci iskorištava samo za seks'

- Zabrinut sam da me dečko s kojim sam osam mjeseci u vezi iskorištava samo za seks. On ima 23, ja imam 24 godine i upoznali smo se na aplikaciji za homoseksualce prošle godine. Seks je jedino o čemu on priča, što mu se svidjelo ovaj put i što želi isprobati idući - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Ponekad ga zna pitati za seks i po tri puta dnevno, a ako odbije, masturbira i gleda porno filmove. On se sada boji da mu je dečko ovisnik o seksu i pita se kako mu može pomoći da riješi ovaj problem.

- Žao mi je što se osjećaš tako zbog svog dečka. U pravu si, ovo nije zdrava ljubavna veza. Porno filmovi su namjerno napravljeni da izazovu ovisnost potrošača. Pokušajte razgovarati s dečkom, ali tako da mu pokažete da ste zabrinuti za njega - odgovorila mu je psihoterapeutkinja Deidre.

