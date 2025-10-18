Zaboravite na tradicionalne metode: Ovaj proizvod odčepit će vaš odvod za tren

Začepljeni odvod u kuhinji jedan je od najčešćih kućanskih problema s kojim se susrećemo. Ostaci hrane, masnoće i sapunica s vremenom se nakupljaju u cijevima, uzrokujući spori odljev vode ili neugodne mirise. Iako može izgledati kao velik problem, u većini slučajeva odvod se može lako očistiti uz nekoliko jednostavnih trikova. Ne trebate vodoinstalatera ili bilo kakvu skupu opremu jer jeftini kuhinjski predmet može očistiti začepljeni odvod sudopera za samo nekoliko minuta.

Na internetu je doista uobičajeno da ljudi preporučuju korištenje bijelog octa i sode bikarbone za čišćenje odvoda, ali Bren Did, stručnjakinja za čišćenje, rekla je da to zapravo ne djeluje. "Soda bikarbona je baza, dok je ocat kiselina, njihova kemijska reakcija proizvodi vodu s malom količinom soli u njoj, a ne sredstvo za čišćenje odvoda koje uništava masnoću. Osim toga, ocat i soda bikarbona nisu surfaktanti, pa ne pomažu vodi da uklanja ulje i masnoću na isti način kao što to mogu deterdženti", objasnila je Did. Bijeli ocat i soda bikarbona popularna su prirodna sredstva za čišćenje, ali odvodi su često začepljeni ostacima hrane, uljem za kuhanje, kosom ili sapunom koji stvaraju debeli masni sloj u cijevima.

Ovi kuhinjski sastojci nisu dovoljno jaki da uklone nakupljenu masnoću, pa je umjesto toga zapravo učinkovitije koristiti tekućinu za pranje posuđa, a zatim vruću kipuću vodu iz kuhala za vodu, piše Daily Express. Tekućina za pranje posuđa sadrži surfaktante koji su namijenjeni razgradnji masnoće na posuđu, ali se također može koristiti za omekšavanje nakupina u sudoperu da bi se uklonila blokada. Pomoći će omekšati masnoću da se ne bi lijepila za cijevi, dok će vruća voda pomoći da se otopi i brzo ukloni začepljenje.

Da bi to testirala, Did je napravila eksperiment s dvije zdjele napunjene masnoćom. Jedna zdjela tretirana je mješavinom bijelog octa i sode bikarbone, dok je druga tretirana tekućinom za pranje posuđa, a zatim kipućom vodom. "Nakon pet minuta, masni začep u zdjeli s vrućom vodom i deterdžentom za pranje posuđa potpuno se otopio i lako bi se ocijedio. Masni začep u zdjeli s octom i sodom bikarbonom ostao je nepromijenjen, iako je bio premazan octom i sodom bikarbonom", objasnila je Did.

Korištenje tekućine za pranje posuđa jedan je od najbržih i najlakših načina za čišćenje začepljenog sudopera bez trošenja novca ili korištenja agresivnijeg kemijskog sredstva za čišćenje. Sve što trebate učiniti je potpuno napuniti kuhalo za vodu ili zakuhati veliki lonac vode. U odvod ulijte nekoliko žlica tekućine za pranje posuđa.

Ostavite tekućinu za pranje posuđa da odstoji nekoliko minuta. Zatim, kada vruća voda prokuha, polako je ulijte u odvod. Možda će biti potreban jedan ili dva pokušaja, ovisno o veličini začepljenja, ali za pet minuta vaš odvod bi trebao biti potpuno čist samo s predmetima iz vaše kuhinje.