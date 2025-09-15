Zaboravite na sodu bikarbonu: Ova stvar će vašim čarapama vratiti bjelinu

Bijele čarape spadaju među najosnovniji, ali i najčešće nošeni komad odjeće u svakodnevnom životu. Iako djeluju jednostavno, one brzo gube svoj sjaj i lako se uprljaju, a njihovo održavanje često zna biti izazov jer ih čak i mala mrlja ili trag znoja može učiniti sivima i neurednima. Upravo zato pravilno pranje i njega bijelih čarapa ključni su za očuvanje njihove bjeline i svježeg izgleda. S povratkom djece u školu, roditelji traže najbolje načine da im bijelo rublje izgleda svježe i dok se većina odlučuje za skupe deterdžente ili izbjeljivač, zapravo postoji jednostavan kuhinjski sastojak koji može vratiti sjaj čarapama uz minimalan napor.

Prema stručnjacima za čišćenje iz The Sprucea, bijeli ocat je najbolje rješenje za prljave bijele čarape. "Destilirani bijeli ocat sadrži octenu kiselinu i proizvodi se procesom destilacije alkohola. Blaga kiselina u octu pomaže u uklanjanju nekih mrlja i uklanjanju ostataka koji ostaju od dezodoransa za pazuhe i proizvoda za pranje rublja", objasnili su. Sve što trebate je staviti vodu i šalicu octa u veliki lonac i zagrijati vodu do vrenja, a zatim dodati prljave čarape ili druge odjevne predmete, piše Daily Express.

"Ostavite ih da se namaču preko noći, a zatim operite kao i obično", savjetovali su stručnjaci. Ako se još uvijek borite s tvrdokornim mrljama, stručnjaci su upozorili da ne miješate ocat s drugim popularnim prirodnim sastojkom, a to je soda bikarbona. "Nemojte kombinirati sodu bikarbonu i ocat u istom ciklusu pranja rublja. Ako se kombiniraju, pojedinačne prednosti se međusobno poništavaju u vodi za pranje ili ispiranje i ne utječu na čistoću rublja", rekli su stručnjaci.

Treba znati da ni ocat ni soda bikarbona nisu učinkoviti sami po sebi kao zamjena za dobar deterdžent za pranje rublja, ali mogu biti funkcionalno kada se pravilno koriste. Soda bikarbona se najbolje koristi za uklanjanje neugodnih mirisa iz prljavih čarapa jer neutralizira kisele i bazične molekule mirisa. Također djeluje kao prirodna, blaga lužina koja pomaže u otapanju prljavštine i masnoće u vodi, a može poslužiti kao zamjena kada bijeli ocat ne djeluje.

Prema The Spruceu, čišćenje bijelih čarapa sodom bikarbonom je jednostavno. U zdjelu ili staklenku dodajte toplu vodu i jednu do dvije šalice sode bikarbone. Dobro promiješajte da se otopi, a zatim napunite sudoper hladnom vodom i dodajte otopljenu sodu bikarbonu. U otopinu stavite prljave čarape i ostavite ih da se namaču preko noći.

Ocijedite vodu, a zatim operite rublje. Ako kod kuće nemate ocat, možete koristiti i sok od limuna zbog njegovih antibakterijskih, antiseptičkih i izbjeljujućih svojstava. Namočite prljave čarape u toploj vodi sa svježe iscijeđenim sokom od limuna dva do tri sata. Zatim ih operite kao i obično.