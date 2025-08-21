Zaboravite na skupe deterdžente: Ovaj sastojak iz kuhinje će ukloniti masne mrlje s vaše odjeće

Masne mrlje na odjeći jedan su od najtvrdokornijih problema s kojima se susrećemo u svakodnevnom životu. Ove mrlje često ne nestaju običnim pranjem i mogu dugotrajno oštetiti tkaninu. Njihovo uklanjanje zahtijeva pozornost, pravilnu tehniku i često korištenje specijaliziranih sredstava jer, ako se ne tretiraju na vrijeme, masne mrlje može postati gotovo nemoguće ukloniti. No, umjesto da svoje odjevni predmet bacite u stražnji dio ladice i izvadite ga samo kada vam zatreba pidžama, postoje načini kako osvježiti odjeću i ukloniti sve masne mrlje.

Stručnjaci iz Plumbworlda otkrili su jedan kuhinji sastojak koji može gotovo trenutačno riješiti problem. "Masne mrlje su česte, ali dobra je vijest da ih jednostavan, siguran proizvod poput kukuruznog škroba često može ukloniti ako se s njim brzo postupa. Pristupačan je, netoksičan i vrlo jednostavan za korištenje kod kuće", objasnili su. Kukuruzni škrob, ili kukuruzno brašno, fini je praškasti škrob dobiven iz kukuruza, a masne mrlje uklanja tako da izvlači ulje iz vlakana tkanine. Za razliku od izbjeljivača ili specijaliziranih deterdženata, ne mijenja boju odjeće i nježan je prema većini materijala, piše Daily Express.

Mrlje od ulja su posebno tvrdokorne jer je ulje obično hidrofobno. Zbog toga ih je standardnim deterdžentima prilično teško ukloniti, posebno ako su se mrlje već stvrdnule. "Što prije tretirate mrlju, veća je vjerojatnost potpunog uklanjanja. Kukuruzni škrob djeluje brzo upijajući višak ulja prije nego što se dalje proširi", rekli su stručnjaci. Počnite upijanjem viška ulja papirnatim ručnikom, ali nemojte trljati. Zatim mrlju pospite obilnim slojem kukuruznog škroba i potpuno je prekrite.

Ostavite škrob da djeluje 15-20 minuta, a za tvrdokornije mrlje ostavite pola sata. Zatim pažljivo očistite prašak mekom četkom ili krpom. Nakon toga, odjeću možete staviti u perilicu rublja kao i obično, koristeći svoj uobičajeni deterdžent. Međutim, trebali biste paziti da izbjegavate vruću vodu na osjetljivim tkaninama. Topla voda najbolje djeluje za uklanjanje ulja.

Ako mrlje nakon toga ne nestanu, samo ponovite postupak ili kombinirajte kukuruzni škrob s malom količinom blagog tekućeg deterdženta za tretman prije pranja. "Ponekad su najjednostavnija rješenja najučinkovitija. Kukuruzni škrob je jeftin, jednostavan i siguran način za uklanjanje masnih mrlja prije nego što postanu trajne. Za obilo koga tko je sklon prolijevanju masnoće, ovaj osnovni proizvod iz smočnice neophodan je za održavanje besprijekorno čiste odjeće", zaključili su stručnjaci.