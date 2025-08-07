Naši Portali
Zaboravite na skupa sredstva: Ovo prirodno sredstvo čuva vaš dom i biljke od mrava

shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
07.08.2025.
u 16:15

Mravi često postaju problem tijekom ljeta jer su hladnokrvne životinje, a s porastom temperaturu im se ubrzava metabolizam

Mravi su česti, ali neželjeni gosti u mnogim kućanstvima, posebno tijekom toplijih mjeseci. Iako su maleni, mogu biti iznimno uporni kada pronađu izvor hrane, a često ulaze kroz najmanje pukotine u potrazi za mrvicama i slatkišima. Njihovo prisustvo u kuhinji, ostavi ili vrtu može brzo postati frustrirajuće, ali dobra vijest je da postoje učinkoviti i prirodni načini kako ih zauvijek otjerati iz doma. Možda se čini očitim jednostavno ih poprskati sredstvom protiv insekata, ali kemikalije mogu naštetiti kućnim ljubimcima ili usjevima.

Mravi često postaju problem tijekom ljeta jer su hladnokrvne životinje, a kada temperature porastu, tada im se ubrzava metabolizam, što znači da moraju češće tražiti hranu. Zbog toga su u toplijim mjesecima aktivniji i skloniji ulasku u domove u potrazi za nečim jestivim. Međutim, bijeli ocat dovoljno je snažan da uništi feromonske tragove mrava koji im služe za navigaciju i komunikaciju s kolonijom, što im otežava pronalazak hrane, piše Daily Express.

Bijeli ocat također ima vrlo oštar i kiseo miris koji preplavljuje mravlje receptore mirisa zbog čega u potpunosti izbjegavaju određeno područje. Ono što je fantastično kod bijelog octa jest to što odbija mrave, a istovremeno je siguran za korištenje u blizini ljubimaca bez brige da će udisati otrovne pare.

Ako se želite riješiti mrava, stavite malo bijelog octa i vode u bocu s raspršivačem i dobro je protresite. Otopinu poprskajte po pragu, blizu biljaka i na ostala gdje želite da se mravi ne približavaju.

Ako otopinu primjenjujete svakodnevno, ona će spriječiti mrave da unište vaš vrt te će ih otjerati s kućnog praga. Ako nemate bijeli ocat, možete koristiti sok od limuna. U domaći repelent protiv mrava možete umiješati i cimet jer mravi mrze njegov jak miris.

Želite prijaviti greške?

