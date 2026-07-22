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Korisni savjeti

Stručnjaci testirali pet načina čišćenja masnih kuhinjskih ormarića: Evo koja je imala najbolje rezultate

Večernji hr
VL
Autor
Stephany Domitrović
22.07.2026.
u 07:00
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Ne trebaju vam skupi odmašćivači. Masne kuhinjske ormariće možete očistiti metodom koja košta manje od jednog eura.

Ljepljive masne naslage na kuhinjskim ormarićima mogu biti prava noćna mora za čišćenje. Nakupljaju se polako tijekom svakodnevnog kuhanja, a kada se jednom uhvate za površinu, obična vlažna krpa najčešće nije od velike pomoći. Zato mnogi posežu za komercijalnim odmašćivačima, iako postoji puno jednostavnije i jeftinije rješenje.

Kako bi provjerili koja metoda najbolje uklanja masnoću, urednici portala The Kitchn isprobali su pet različitih načina čišćenja kuhinjskih ormarića. Svaki su testirali na najproblematičnijim dijelovima kuhinje, odnosno na ormarićima uz štednjak i iznad pećnice, gdje se masne naslage najbrže nakupljaju. Najboljim se pokazao običan deterdžent za pranje posuđa pa nema potrebe koristiti agresivna sredstva za čišćenje ni trpjeti njihove jake mirise. Nekoliko kapi deterdženta pomiješa se s toplom vodom, u otopinu se umoči spužvasta krpa, dobro ocijedi te njome prebrišu masne površine. Na mjestima gdje se nakupilo više masnoće dovoljno je nekoliko nježnih poteza, bez snažnog ribanja koje bi moglo oštetiti kuhinjske elemente.

Tijekom testiranja korištena je mekana krpa, no jednako će dobro poslužiti i krpa od mikrovlakana ili obična kuhinjska spužva. Grube abrazivne spužvice bolje je preskočiti jer na lakiranim i sjajnim površinama mogu ostaviti sitna oštećenja. Masne naslage sporije će se nakupljati ako tijekom kuhanja uključite napu i koristite poklopce na loncima i tavama kako biste smanjili prskanje ulja. Isplati se obrisati i svaku svježu mrlju čim nastane jer će se kasnije, kada se osuši, puno čvršće zalijepiti za površinu ormarića. Redovito održavanje toplom vodom i deterdžentom za posuđe spriječit će stvaranje tvrdokornih naslaga.
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