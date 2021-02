Vodenjaku treba kretanje, Djevica će dijeliti radost s drugima, a Rak treba relaksaciju

OVAN

LJUBAV: Neki bi se povremeno mogli osjećati usamljeno. Najbolje je primiriti se i povući u

tišinu i meditaciju. Svoje očekivanja formirat ćete prema trenutačnom stanju, pa će ona biti

skromna. Ipak, bit će i lijepih događaja. Zato se više otvorite.

KARIJERA: U temama povezanim s financijama ili nekretninama doći će do malog

zatezanja, a vi ćete sve to morati sagledati, proanalizirati i donijeti odluke koje će usmjeriti

daljnji tijek razvoja. Pokušajte biti što objektivniji i ne žurite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte duboko disanje za opuštanje.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



BIK

LJUBAV: Pojavit će se niz pitanja povezanih s vašim privatnim životom. Neki će čačkati do

kraja, a baš tu bi se trebali zaustaviti i malo pričekati. Najviše zato jer će odgovori s

vremenom doći sami od sebe. Zato budite strpljiviji i pažljiviji.

KARIJERA: Uglavnom ćete raditi s lakoćom jer ćete imati motiva više nego drugi, a volje

možda i najviše. Unosit ćete kreativnost u svoj rad i rado pokazati drugima oko sebe ne samo

što ste napravili, nego i kako bi oni mogli napraviti više i bolje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dopustite si malo opuštanja.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



BLIZANAC

LJUBAV: Sigurnost i stabilnost osobnih odnosa postat će vam važni u ljubavnom životu.

Svoju energiju usmjerit ćete na postizanje spomenutog. Partner će biti ugodno iznenađen. Oni koji su još sami sada će birati samo sigurne opcije.

KARIJERA: Nećete biti zadovoljni s prihodima jer mislite da možete više. Ograničenja će

dolaziti zbog vanjskih okolnosti i nitko zasada ne može ubrzati stvari. Sagledajte realno što se

može i povedite se za tim. Vidjet ćete da ima izlaza.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zamarajte se brigama. Radije se proveselite.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



RAK

LJUBAV: Iz dana u dan bit će sve više događaja u vašem privatnom životu. Mnogi će

zablistati na raznim društvenim okupljanjima, a drugi će ih rado prihvaćati. Moguće su nove

ljubavi, zaljubljivanja ili sreća u postojećem odnosu. Uživat ćete.

KARIJERA: Svakim danom sve će se više povećavati obim poslova koje trebate vi obavljati,

a s tim će ići i veći napori. Kriteriji bi mogli biti strogi, no ne bojte se – imate sve kvalitete da

uspješno odradite sve što treba. Samo se dobro organizirajte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pobijedite stres relaksacijom.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



LAV

LJUBAV: Zaokupljenost drugom stranom bit će velika, a vi spremni da se borite za vas dvoje

do kraja. Oni u stabilnim vezama gledat će da svaki trenutak bude ispunjen, ali i organiziran.

Oni koji još traže srodnu dušu u udvaranjima će biti vrlo uporni.

KARIJERA: Rado biste promijenili svoj sustav procjene ljudi. Poradit ćete na tome. Ovaj put

vaši kriteriji bit će viši, a pratit će ih i vaša veća otvorenost prema drugima. Putem jasnije

komunikacije sklapat ćete i slijediti nove poslovne dogovore.

ZDRAVLJE&SAVJET: Provjerite stanje svog automobila.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



DJEVICA

LJUBAV: Mnoštvo izlazaka i širok krug ljudi koji se još više proširujte učinit će vam ove dane dinamičnim. Rijetki su oni koji će biti sami, a uglavnom će se oko vas motati drage vam osobe. Bit ćete ispunjeni i otvoreni za sve tipove ljudi.

KARIJERA: Na radnom mjestu bit će zabavno i dosta opušteno, a vi to baš volite. Aktivirat će se određeni zadaci povezani s ljudskim odnosima, uvjetima rada, uslugama koje dobivate

ili pružate. Ništa vam neće biti teško, nego naprotiv.

ZDRAVLJE&SAVJET: Podijelite svoju radost s drugima.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4



VAGA

LJUBAV: Bit ćete sigurni u svoje osjećaje i bez obzira na vanjske okolnosti koje neće biti savršene, nećete dati da vas ništa skrene s vašeg ljubavnog puta. Osvajači će osvajati s velikim samopouzdanjem, a oni u vezama poticat će partnera na pozitivan stav.

KARIJERA: Okolnosti, ljudi i događaji sve će vas više navoditi na to da trebate poraditi na svom profesionalnom razvoju i stručnom usavršavanju. U tome ćete se vjerojatno osloniti na pomoć prijatelja koji će vam dati potrebne informacije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na cjelinu.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 5



ŠKORPION

LJUBAV: Najbolje ćete se osjećati u krugu vlastitog doma ili u društvu poznatih i dragih vam

osoba. Stoga nećete biti previše otvoreni za nova poznanstva. U takvim okolnostima

vjerojatno je da će sve ostati više manje onakvo kako jest. Status quo.

KARIJERA: Vrijeme je dobro za rad s mladima, nastupe pred publikom ili u javnosti, te za

sport. Neki će spomenute teme istraživati baveći se svojom profesijom. Bit će i onih koji će u

svoj posao unijeti dašak kreativnosti ili rekreacije. Bit će zanimljivo.

ZDRAVLJE&SAVJET: Izrazite se.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



STRIJELAC

LJUBAV: Povremeno će vam se činiti da stvari idu sporije nego što biste vi željeli. Vaša želja za ljubavlju bit će jaka, ali će zahtijevati i više angažmana. Ipak, morat ćete se usuglasiti s drugom stranom kako bi išli zajedno. Uspjet ćete uz nešto strpljenja.

KARIJERA: Vjerojatno će doći do zatezanja u komunikaciji ili korespondenciji. Na koju

stranu će pretegnuti jezičak vage još se neće vidjeti. Trebat će živaca. Ne komentirajte ništa

ako za to niste pozvani. Radije se strpite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Opuštajte se kroz lakši sport.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



JARAC

LJUBAV: Vaša potreba za društvom neće biti jako naglašena, pa ćete radije ostajati kod kuće

nego izlaziti. Bit će doduše nekih neformalnih druženja s vama bliskim ljudima i prijateljima,

ali značajnijih ljubavnih zbližavanja neće. Vezani će biti dobro.

KARIJERA: Na poslu će se sve više osjećati prava radna atmosfera. Vi ćete vjerojatno

uveseljavati druge kad naiđu teže minute. Netko će možda kukati što ima puno posla, ali vi ćete sve okrenuti na šalu. Tako ćete poticati i sebe i kolege.

ZDRAVLJE&SAVJET: Netko će vam postavljati nemoguća pitanja.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



VODENJAK

LJUBAV: Ako ste u duljoj vezi, imat ćete potrebu za više kretanja. Vašoj najdražoj osobi to

se ne mora uvijek svidjeti, pa se potrudite povesti je sa sobom ili objasniti svoju potrebu za

društvenošću. Samci će lako nalaziti, ali ne i zadržavati društvo suprotnog spola.

KARIJERA: Možda će vam se u prvi tren učiniti da se vaša znanja i stručnost ne vreduju

onako kako treba. Ipak, u drugom dijelu tjedna postajat ćete sve potrebniji onima s kojim

radite. Ne razmišljajte previše, jednostavno radite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u ljepše sutra. Sve je moguće.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



RIBA

LJUBAV: Ono što zamislite u ljubavi bit će jače od stvarnosti, premda ni stvarnost neće biti loša. Neki će zato radije živjeti u mašti gledajući ljubavne filmove ili sanjareći na javi. Bit će i onih koji će osjetiti sve čari platonske ljubavne veze.

KARIJERA: Kako tjedan bude odmicao, sve ćete više shvaćati da one neopipljive ili skrivene teme sve više dobivaju na značaju. Uskoro će vam to postati toliko važno da biste mogli zanemariti realitete. Pazite da vam se na poslu ne potkradu greške.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s hranom i pićem.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Vaga, Djevica, Jarac