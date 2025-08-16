Vlasnici pasa, pripazite! Ovih 7 simptoma znači da trebate odmah nazvati veterinara

Tijekom ljetnih mjeseci i visokih temperatura, naši četveronožni prijatelji posebno su osjetljivi na vrućinu. Psi ne mogu regulirati tjelesnu temperaturu jednako učinkovito kao ljudi, pa im prijeti rizik od pregrijavanja i toplinskog udara. Upravo zato, u takvim uvjetima važno im je posvetiti dodatnu pažnju te im osigurati dovoljno svježe vode, hlad i izbjegavati šetnje u najtoplijem dijelu dana. Vlasnici bi trebali paziti na niz znakova i simptoma koji mogu ukazivati na to da bi njihov ljubimac trebao pomoć.

Temperature do 20°C općenito su sigurne za većinu pasa, međutim, što je temperatura viša, to je veći rizik. Kada temperature dosegnu više od 20°C, tada je važno biti oprezan jer postoji veći rizik od toplinskog udara i dehidracije. Iako je osiguravanje svježe i čiste vode vašem psu obavezno, postoji i skrivena opasnost povezana s pretjeranom konzumacijom vode, a to je intoksikacija, odnosno trovanje vodom, piše Daily Express. Sara Rowley, nutricionistica u Vet's Kitchenu, potaknula je vlasnike pasa da nauče prepoznati znakove ovog stanja i znati kada je ključno potražiti pomoć veterinara.

"Iako rijetko stanje, trovanje vodom češće se javlja tijekom toplijih, ljetnih mjeseci kada naši ljubimci u kratkom vremenu unesu više vode nego što je zdravo, bilo pijenjem, plivanjem ili čak igrom u vodi. Tijekom vrućih razdoblja, ključno je održavati psa adekvatno hidriranim, no praćenje unosa vode kod vaših pasa i osiguravanje da nemaju neograničeni izvor vode može spriječiti prekomjernu konzumaciju", objasnila je Rowley.

Simptomi trovanja vodom uključuju letargiju i slabost, mučninu, nadutost, povraćanje (ako vaš pas povraća bistru tekućinu, to može biti znak da je popio previše vode ili da ju je popio prebrzo), proširene zjenice ili zamagljene oči, svijetlu boju desni, prekomjernu silnu, nedostatak koordinacije i zbunjenost i proizvodnju velike količine bistrog urina. Stručnjaci su preporučili da odmah nazovete veterinara za savjet ako sumnjate da vaš pas pokazuju bilo koji od ovih simptoma.

Međutim, postoje neki koraci koje možete poduzeti da biste smanjili ozbiljne bolesti, uključujući sklanjanje psa od izvora vode i sprječavajući ga da nastavi konzumirati vodu. Također možete dati svom psu slanu grickalicu poput maslaca od kikirikija bez ksilitola ili sušenog mesa sigurnog za pse da biste povećali razinu soli.

Rowley je također preporučila domaće slastice za pse koje možete napraviti zamrzavanjem njihovog omiljenog svježeg voća Veterinari su preporučili davanje banana jer su one dobar izvor vitamina B6, vitamina C i kalija te mogu koristiti probavnom sustavu vašeg ljubimca. Ako vaš pas preferira slane poslastice, možete se odlučiti za recept s piletinom.

"Pomiješajte šalicu pilećeg temeljca s niskim udjelom soli, pola šalice vode i oko 50 grama sitno nasjeckane piletine prije nego što ovo zamrznete u silikonskom kalupu. Možete čak koristiti i mrkvu kao štapić za štence da biste ove ohlađene poslastice učinili što zdravijim i osvježavajućim", zaključila je nutricionistica.