Vaš ljubimac ima loš zadah? Odvedite ga veterinaru jer bi to mogao biti znak ozbiljne bolesti

Zdravlje zubi kod pasa često je zanemareno, iako igra ključnu ulogu u njihovom općem stanju i dugovječnosti. Redovita briga o oralnoj higijeni pasa, od četkanja zubi do redovitih pregleda kod veterinara, može spriječiti skupe i bolne komplikacije, a ujedno osigurati da vaš ljubimac bude zdrav, sretan i bez neugodnog zadaha. Iako zadah vašeg ljubimca nikada neće ugodno mirisati, ako je iznimno loš, to bi moglo signalizirati puno ozbiljniji i skuplji problem. Veterinarski stručnjaci u Budget Pet Products upozorili su vlasnike kućnih ljubimaca da daju prioritet oralnom zdravlju svojih ljubimaca prije nego što se suoče s velikim veterinarskim troškovima.

Neugodan miris zadaha može biti glavni znak upozorenja na zubne bolesti, zbog čega je brzo djelovanje ključno. Dr. Heather Burton, veterinarska savjetnica u Budget Pet Products, objasnila je da su zubne bolesti jedan od najčešćih zdravstvenih problema koje stručnjaci vide kod kućnih ljubimaca, a do 80 posto pokazuje znakove do druge godine života, piše Mirror. "Ipak, mnogi vlasnici ne shvaćaju da njihovi ljubimci pate dok problem ne postane ozbiljan i skup za liječenje. Ako se ne liječe, zubne bolesti mogu dovesti do mučnog gubitka zuba, apscesa i ozbiljnih infekcija. U uznapredovalim slučajevima, kućnim ljubimcima može biti potrebna stomatološka operacija koja košta tisuće samo da bi se uklonilo nekoliko oštećenih zuba", upozorila je dr. Burton.

Dodala je i da zubne bolesti mogu omogućiti štetnim bakterijama da se šire krvotokom, utječući na vitalne organe poput srca, jetre i bubrega. Mnogi vlasnici kućnih ljubimaca ne shvaćaju da njihovi krzneni prijatelji pate dok problem ne postane ozbiljan. Uporan loš zadah, često otpisan kao "normalan pseći zadah", jedan je od najranijih i najuočljivijih znakova nakupljanja plaka i kamenca. Ostali simptomi uključuju žute ili smeđe mrlje na zubima, grebanje po ustima, poteškoće pri jedenju, pretjerano slinjenje i oticanje oko lica.

Dr. Heather Burton savjetovala je vlasnicima kućnih ljubimaca da počnu sa stomatološkim pregledima kada njihovi ljubimci napune godinu dana. Redoviti stomatološki pregledi mogu pomoći u ranom prepoznavanju plaka i kamenca prije nego što uzrokuju značajnu štetu.

Međutim, postoje koraci koje možete poduzeti kod kuće da biste smanjili rizik. Redovito pranje zubi vašeg ljubimca pastom za zube sigurnom za kućne ljubimce može smanjiti nakupljanje plaka, a žvakalice za zube također mogu biti korisne. Poduzimanjem ovih mjera i provjerom zubi vašeg ljubimca ako primijetite bilo kakve probleme, mogli biste uštedjeti novac na veterinarskim računima, a vas pas će biti sretan i zdrav.