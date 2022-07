Vizažistica otkrila najčešće pogreške pri nanošenju sjenila: Posebno pripazite na jednu stvar

Kada je riječ o sjenilu za oči, ponekad ga je teško spriječiti da se zamrlja ili neujednačeno rasporedi po kapku, no jedna je vizažistica otkrila kako se to može jednostavno spriječiti; i kako će oči uz jedan jednostavan trik izgledati bolje nego ikada, piše The Sun.

TikTok korisnica i vizažistica Kate O'Neal Talbert na svom je profilu podijelila video u kojemu govori o uobičajenim pogreškama koje žene čine kad nanose sjenilo.

Tri stvari koje morate napraviti da vam make up potraje cijeli dan

- Greška broj jedan koju vidim je da se četkica napuni hrpom sjenila i, bez da se s nje skine višak, počne sjenilo nanositi naprijed-natrag - rekla je u videu demonstrirajući stavljanje sjenila na kapak.

Tako, kaže, kapak na kraju izgleda kao da je na njemu mrlja; a postoji alternativna tehnika koja će vam olakšati posao.

- Pokušajte ovako; uzmite četkicu i izaberite nijansu sjenila koju želite, a nakon toga ju lagano otresite jer ne trebate previše pa postavite četkicu iznad područja gdje želite nanijeti sjenilo - nastavila je.

Nakon toga je detaljno objasnila kako pravilno nanijeti sjenilo.

- Započnite tako što ćete postaviti četkicu iznad nabora i zadržati ga na tom malom području - kaže vizažistica dodavši da ne treba raditi velike pokrete jer tada sjenilo leti posvuda pa ćete samo imati pune ruke posla sa skidanjem.

- Zbog toga će vam make up izgledati neuredno pa se potrudite da četkica dodiruje samo to malo područje i da vam pokreti budu zaista mali. Onda, kada većinu proizvoda nanesete na kapak i ne ostane mnogo na kistu, možete početi vuči kist po kapku, jer je do tad većina proizvoda 'sjela' tamo gdje želite - zaključila je.

Djevojčica (3) paralizirana od struka naniže, dobila je ručno rađena kolica, za koja se vjeruje da su na svijetu. 💪❤