Vintage je istovremeno „in“ i održivo

Iako ima onih koji u second hand trgovine nikada neće zakoračiti, popularnost ovakvih dućana sve više raste, mahom zahvaljujući sve glasnijim raspravama o održivoj i sporoj modi.

Bilo da second hand trgovine želite istražiti u potrazi za jedinstvenim vintage primjercima sa željom da, barem jednom, kupnja nove odjeće ne znači uniformiranost ili samo želite podržati ponovnu upotrebu odjeće, umjesto masovnog štancanja nove, u Hrvatskoj možete pronaći nekoliko second hand meka koje nude odlične retro i vintage komade.

U srcu Zagreba skriva se prava modna oaza za ljubitelje retro stila – Ulični ormar. Ovaj vintage second hand dućan, koji se nalazi u samom centru grada, donosi osvježavajući dah prošlih modnih era. U kutku skrivenog dvorišta u Jurišićevoj ulici, na kućnom broju 16, ima možda i najdulju tradiciju postojanja i velik broj stalnih posjetitelja koji se rado vraćaju po novu dozu vintage odjeće.

06.09.2023., Zagreb - Reportaza iz second hand ducana Ulicni ormar za prilog "Kupujem zeleno" Photo: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Iza projekta Ulični ormar stoje dvije prijateljice Radmila Grba i Andreja Latinović Kler, koje su i same zaljubljene u vintage komade. Njihove modne kombinacije uključuju retro haljine, oversized kapute i sakoe, statement suknje kao i brojne druge komade.

No Ulični ormar više je od trgovine. To je mjesto gdje se prošlost susreće s modernim, gdje svaka odjevna kombinacija ima svoju priču. Ulazak u ovu čarobnu trgovinu kao da je putovanje unatrag kroz vrijeme. Polica za policom nudi širok izbor odjeće, obuće i modnih dodataka koji sežu od 40-ih pa sve do 80-ih godina prošlog stoljeća.

Odjeću i modne dodatke ponekad im donose i građani, no u Hrvatskoj se, nažalost, prije jako puno stvari bacalo pa je prave izvorne vintage komade kod nas teško pronaći. Sve što uspiju pronaći i što je očuvano uzimaju za prodaju. Sve je pomno izabrano, kemijski očišćeno i ispeglano. Može se naći odjeća koja je jako dobro očuvana, koja se nosila jednom ili ju je netko samo imao u ormaru. Surađuju i s vintage kolekcionarima diljem Europe pa je tu razlika između ponude u klasičnom second hand dućanu i onom koji se naziva vintage.

Ulični ormar privlači široku paletu posjetitelja, od mladih zaljubljenika u vintage stil do iskusnih kolekcionara. Ovdje se može pronaći sve, od klasičnih haljina i kožnih jakni do unikatnih modnih dodataka poput šešira i torbica. Ovaj mali dućan izvor je beskrajnih modnih priča i ideja koje se lako pretvaraju u zanimljive kombinacije vintage mode. Vintage je odličan izbor za sve koji ne žele slijepo pratiti trendove, već izgraditi osobni, unikatni stil, a pritom još i recikliraju te čuvaju okoliš.

Iza njegovih škriputavih vrata susreću se ljudi nesputani predrasudama, ljubitelji kvalitete, romantike i prošlosti, kao i oni željni druženja, koji su samo navratili vidjeti "što ima" i osluhnuti priče koje im njihovi komadi šapuću.

Ako ste zaljubljenik u šarene i ženstvene haljine koje su obilježile šezdesete i sedamdesete, ovo je pravo mjesto za vas. Cvjetni uzorci, široke suknje i retro krojevi čekaju da ih otkrijete. Za one koji traže dozu cool faktora, Ulični ormar ima zavidan izbor kožnih jakni i kaputa. Ovi komadi odjeće donose dozu rokerskog stila i bezvremenske elegancije. U izboru jakni pronašli smo i divnu bež bundu ukrašenu detaljima od krzna idealnu za hladne zimske dane. Cijena joj je oko 60 eura, a može se nositi uza sve kombinacije.

Traperice su nezaobilazan komad garderobe, a u Uličnom ormaru možete pronaći one različitih stilova – od širokih zvonastih nogavica iz 70-ih do uskih modela iz 90-ih. Osim raznih krojeva, nude i širok izbor dizajnerskih marki, poput Versacea i Armani Jeansa. No lako se mogu pronaći i vintage komadi koji su danas ponovno popularni. Tako smo pronašli zanimljive cargo hlače u ružičastoj boji, kao i business casual hlače koje možete nositi za sve poslovne prilike. Što se tiče cijene hlača, kreću se od 20 do 60 eura, s time da često imaju i popuste na starije kolekcije.

Kada su otvarale svoj dućan 2011. godine, vintage, odnosno općenito second hand, definitivno nije smatran dijelom održivog pokreta i savjesne kupnje. Naravno, uvijek je bilo pojedinaca koje je to privlačilo i kojima je to bio stil života, ali generalno mišljenje bilo je da su takvi dućani za ljude koji si ne mogu priuštiti novu odjeću. U velikoj mjeri bila je prisutna i odbojnost prema nošenju rabljenoga.

Danas možemo reći da se takav stav u potpunosti promijenio. Javila se svijest o održivoj modi i reciklaži. Naime, tekstilna industrija je, nakon naftne, najveći zagađivač okoliša i ljudi su shvatili posljedice brze mode, odnosno goleme količine jeftine odjeće upitne kvalitete i zdravstvene ispravnosti, proizvedene u nehumanim radnim uvjetima.

Zagreb je poznat po svojoj bogatoj modnoj sceni, ali Ulični ormar nudi nešto posebno – spoj nostalgičnog šarma i individualnog izraza kroz odjeću. Ako ste ljubitelj mode, ovaj vintage second hand dućan definitivno trebate staviti na svoju listu za obilazak. Svatko tko zalazi u ovu oazu vintage stila uzima sa sobom dio povijesti, spremnog da se izrazi u suvremenom svijetu.